Vuelta: Mads Pederson boekt derde ritwinst, Evenepoel blijft leider

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft vrijdag de negentiende rit in de Ronde van Spanje (WorldTour) op zijn naam geschreven.

De 26-jarige Deen, de groenetruidrager in de Vuelta, haalde het na 138,3 km in en om Talavera de la Reina in een sprint met een omvangrijke groep voor de Brit Fred Wright (Bahrain Victorious) en Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck). Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) kwam niet in de problemen en behield zijn rode leiderstrui.

Vroege vluchters Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Ander Okamika (Burgos-BH) en Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) zagen hun avontuur al op 50 km van de aankomst stranden. Het peloton reed vervolgens in gestrekte draf naar de finish.

Daar werd gespurt en was Pedersen duidelijk de snelste. Het is voor de Deen zijn derde ritzege in deze Vuelta. Eerder won hij ook de dertiende en zestiende rit. Pedersen is, als hij Madrid haalt, ook al verzekerd van de eindwinst in het puntenklassement.

Zaterdag staat de laatste grote test voor Remco Evenepoel op het programma. De etappe van 181 km tussen Moralzarzal en Puerto de Navacerrada bevat drie hellingen van eerste categorie en een klimmetje van tweede categorie. De laatste 6,7 km zijn vlak en worden op een plateau afgewerkt.