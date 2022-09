Vuelta: Richard Carapaz pakt 12e etappe, probleemloze dag voor Evenepoel

De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft donderdag de twaalfde etappe in de Vuelta gewonnen. Hij was de sterkste van de kopgroep. Remco Evenepoel verdedigde dan weer met verve zijn leiderstrui.

Richard Carapaz ontsnapte op twee kilometer van de meet uit wat restte van de ruime kopgroep. Na 192,7 kilometer van Salobrena naar de Penas Blancas soleerde de Ecuadoraan, olympisch kampioen en Giro-winnaar van 2019, op de aankomst bergop naar de zege. De Nederlander Wilco Kelderman werd tweede op negen seconden. De Spanjaard Marc Soler vervolledigde het podium, op 0:24. Jan Bakelants was de eerste Belg op de elfde plaats.

Remco Evenepoel hield meer dan goed stand in de groep der favorieten, die op 7:39 van Carapaz over de meet kwam. Evenepoel, die 15e werd, had in het slot zelfs nog een versnelling in huis. De Spanjaarden Enric Mas en Juan Ayuso en de Sloveense drievoudige Vuelta-winnaar Primoz Roglic finishten in zijn spoor.

Nog voor het aansnijden van de slotklim van eerste categorie kwam Remco Evenepoel ten val in een bocht van een afdaling. Het peloton wachtte op de aan de rechterbil gehavende leider, die opnieuw kwam aansluiten.

In de stand heeft Evenepoel nog steeds een voorsprong van 2:41 op Roglic. Mas is op 3:03 derde.

Vrijdag gaat de Vuelta verder met de dertiende etappe, over 168,4 glooiende kilometers tussen Ronda en Montilla. In de finale zijn er verschillende oplopende stroken.