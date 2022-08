Vuelta: Soler pakt zege in Bilbao, Molard neemt leiderstrui over van Roglic

Marc Soler (Team Emirates) heeft de vijfde rit in de Ronde van Spanje (2.UWT) op zijn naam geschreven. De 28-jarige Spanjaard bleef woensdag na 187,2 kilometer tussen Irun en Bilbao de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Brit Fred Wright voor. De Sloveen Primoz Roglic, die dinsdag de vierde rit won, moet zijn leiderstrui afstaan aan de Fransman Rudy Molard (Groupama-FDJ)

Woensdag trok het peloton van Irun naar Bilbao, met in de tweede helft van de rit vijf beklimmingen. Na drie klimmen van derde categorie volgde nog twee keer de Alto del Vivero (tweede categorie), waarna gedaald werd richting finish.

In rit zes staat donderdag de eerste aankomst bergop op het programma, de finish ligt na 181,2 kilometer op de Pico Jano, een klim van 12,6 kilometer aan 6,5 procent. Maar het is een zogenaamde tweetrapsraket, met vooral in het tweede deel heel wat stroken waarbij de hellingsgraad dubbele cijfers haalt. Daags nadien krijgt het peloton even rust met een overgangsrit naar Cistierna, om vervolgens aan een stevig weekend te beginnen in Asturië. Daar zijn twee aankomsten bergop.