WK tijdrijden: Evenepoel pakt brons, verrassende titel voor Foss

De Noor Tobias Foss heeft zich zondagochtend in het Australische Wollongong tot wereldkampioen tijdrijden gekroond. Remco Evenepoel eindigde op een derde plek.

Evenepoel legde de 34,2 km van het WK tijdrijden af in 40:12. Daarmee was de winnaar van de Ronde van Spanje negen seconden trager dan Foss. De 25-jarige Noor haalde het in 40:03 (gem. 51,24 km/u) voor de Zwitser Stefan Küng, tweede op drie seconden.

Yves Lampaert, de tweede Belgische deelnemer, eindigde als negende op 1:10. De 25-jarige Foss, tweevoudig Noors kampioen tijdrijden en lid van Jumbo-Visma, volgt op de erelijst de Italiaan Filippo Ganna op. De tweevoudige titelverdediger en topfavoriet ontgoochelde en moest tevreden zijn met de zevende plaats op 55 seconden.

Vorig jaar won Ganna de wereldtitel in Brugge voor Wout van Aert, die dit keer alleen de wegrit rijdt, en Evenepoel. In 2020 zegevierde Ganna voor eigen publiek in Imola, opnieuw voor Van Aert en Küng.

Voor Evenepoel is het zijn derde medaille op het WK tijdrijden. Naast het brons van vorig jaar won hij in 2019 al zilver in het Engelse Harrogate achter de Australiër Rohan Dennis.

Eerder op de dag verlengde de Nederlandse Ellen van Dijk in Wollongong haar wereldtitel tijdrijden bij de vrouwen. Lotte Kopecky werd negende.