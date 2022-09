WK wielrennen: junior Vlad Van Mechelen pakt brons in wegrit, wereldtitel voor Duitser Herzog

De 18-jarige Vlad Van Mechelen heeft donderdag de bronzen medaille behaald in de WK-wegrit bij de junioren. De wereldtitel ging naar Emil Herzog (17) na 135,6 kilometer met start en aankomst in het Australische Wollongong. De Duitser klopte de Portugees Antonio Morgado in een sprint met twee.

Na een aanval en een tegenaanval ontstond een kopgroep met de Est Romet Pajur, de Brit Zachary Walker, de Tsjech Pavel Novak, de Amerikaan Artem Shmidt, de Amerikaan Viggo Moore en de Oostenrijker Benjamin Eckerstorfer. Nog voor de finale werden zij gegrepen door een achtervolgende groep, met daarin Vlad Van Mechelen. Onder impuls van de Portugees Antonio Morgado ontstond voorin een elitegroep, met ook nog Van Mechelen, de Nederlander Menno Huising, de Zwitser Jan Christen, de Duitser Emil Herzog, de Noor Jörgen Nordhagen en de Fransen Paul Magnier en Thibaud Gruel.

Op 18 kilometer van de meet ging Morgado er alleen vandoor. Enkel Herzog wist zijn aanval te beantwoorden, de Duitser vond de aansluiting met nog drie kilometer te rijden. Na acht rondjes sprintte het tweetal voor de wereldtitel, Herzog was net iets sneller. De Belgische kopman Vlad Van Mechelen, vorig jaar als eerstejaars achtste in de WK-wegrit bij de junioren, won de sprint van de achtervolgende groep.

De wedstrijd werd ontsierd door verschillende valpartijen. Duarte Marivoet kwam al vroeg ten val. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De Britse junior Joshua Tarling, die dinsdag de tijdrit won, kneep ook de remmen dicht vanwege last na een val.

België telt al vier medailles in Wollongong. In het tijdrijden pakte Remco Evenepoel brons bij de elite, veroverde Alec Segaert zilver bij de beloften en won Febe Jooris brons bij de meisjes junioren.

Vorig jaar pakte de Noor Per Strand Hagenes de wereldtitel in de wegrit bij de junioren. Remco Evenepoel is de laatste Belg die WK-goud veroverde in die leeftijdscategorie, in 2018 in Innsbruck. Daarvoor was Jasper Stuyven in 2009 aan het feest.

Gekomen voor het podium

‘Vooraf had ik mijn ambitie niet uitgesproken’, sprak Van Mechelen na afloop. ‘Maar eigenlijk kwam ik naar hier voor het podium. Dat was het grote doel. En ik ben blij dat ik daarin geslaagd ben.’ Van Mechelen moest een paar keer aanklampen op de heuveltjes, vooral in de laatste ronde kreeg hij het lastig. ‘Maar ik zei tegen mezelf: doe het zoals Joao Almeida, hij buigt wel soms bergop maar breekt nooit en gaat in zijn eigen tempo omhoog. Telkens ik een klein gaatje moest laten, flitste dat door mijn hoofd. En ik kon terugkeren. Helemaal op het eind, toen ik die twee zag rijden, was ik maar met één ding bezig: dat brons is van mij.’

En zo geschiedde. ‘Ongelooflijk, dit was een enorm harde koers, van bij de start. Het viel nooit stil en ik word derde. Antonio en Emil waren voor mij ook de topfavorieten en ik ben enorm trots dat ik met hen mee op het podium mag staan. Vandaag had ik wonderbenen, dat voelde ik meteen bij de start. Maar tegen die twee jongens weet ik ook dat het moeilijk is om meer te halen op dit parcours.’

Van Mechelen wordt getraind door Fred Vandervennet, de vroegere trainer van Remco Evenepoel. Verder wordt hij nauwgezet opgevolgd door Belgian Cycling. ‘Ik word al heel goed begeleid’, zei hij. ‘En ik ben heel blij dat ik volgend jaar de overstap mag maken naar de opleidingsploeg van Team DSM. Die ploeg biedt een volledige structuur en perfecte omkadering om verder te groeien. Ja, ik weet dat sommige renners daar niet tevreden of gelukkig zijn. Ook daarover heb ik met de ploeg gesproken. Elke renner heeft zijn eigen verhaal en bovendien gaat dat over een hoger niveau, bij de profs. Ik ben vooral tevreden dat ik me in een superprofessionele omgeving verder kan ontwikkelen.’