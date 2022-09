WK wielrennen: Kazach Yevgeniy Fedorov sprint naar goud bij beloften

Yevgeniy Fedorov heeft zich vrijdag tot wereldkampioen op de weg bij de beloften gekroond. De 22-jarige Kazach haalde het na 169,8 kilometer in het Australische Wollongong in een sprint voor de Tsjech Mathias Vacek. De Noor Soren Waerenskjold vervolledigde het podium. Jenno Berckmoes was op de tiende plaats de eerste Belg.

Vijf renners reden vroeg weg uit het peloton. Naast Fabio Van den Bossche waren dat de Tsjech Petr Keleman, de Duitser Hannes Wilksch, de Fransman Mathis Le Berre en de Zwitser Faiban Weiss. Even later kwam de Kroaat Fran Miholjevic aansluiten. Hun vlucht zong het uit tot zo’n 50 km voor de streep.

Vervolgens kon de finale, in door de regen zware omstandigheden, losbarsten. Er volgde op het lokale circuit een spervuur van demarrages maar grote verschillen bleven uit. In de slotfase raakten dan toch vier renners voorop bij wie Alec Segaert, maar de winnaar van zilver in de tijdrit moest op de laatste beklimming van de Mount Pleasant koplopers Fedorov en Vacek laten gaan. Zij bleven voorop en mochten sprinten om goud. Fedorov, profrenner bij Astana en deze maand aan de slag in de Vuelta, was daarin duidelijk de sterkste.

Waerenskjold, wereldkampioen tijdrijden voor Segaert, won drie seconden later de sprint van de achtervolgende groep voor de Est Madis Mihkels en de Nederlander Olav Kooij. Jenno Berckmoes kwam in dezelfde groep als tiende en eerste Belg over de streep.

Nog nooit sinds de eerste editie in 1996 slaagde een Belg erin de WK-wegrit bij de beloften te winnen. Fedorov volgt op de erelijst de Italiaan Filippo Baroncini op, die vorig jaar goud won in Leuven.