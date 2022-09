Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben plooien gladgestreken: ‘Sterker met, dan tegen elkaar’

De plooien tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn gladgestreken. Dat gebeurde al voor het WK, zeiden ze donderdag op een persmoment van de Belgische ploeg in het Australische Wollongong. ‘Remco en ik zijn sterker met, dan tegen elkaar.’

Vorig jaar was er een akkefietje tussen beide renners na het WK. ‘Dat is allemaal een beetje overroepen’, aldus Remco Evenepoel. ‘Ik denk ook dat we dat beter vergeten en nu vooral aan dit WK moeten denken’, vond Van Aert.

‘De verstandhouding tussen ons beiden is goed’, ging Van Aert verder. ‘We weten dat we elkaar kunnen gebruiken om wereldkampioen te worden. Dan is het beter om met elkaar overeen te komen. Ik vind het ook een goede zaak dat we het kopmanschap delen. Het is een troef om meerdere ijzers in het vuur te hebben.’

Op het persmoment was van spanning tussen beide renners geen sprake. Integendeel, er was zelfs tijd voor een grapje. ‘Kunnen jullie wel met elkaar samen rijden op een WK?’ werd gevraagd door een Australische journalist ‘We gaan samenwerken, natuurlijk. Ik heb ja gezegd, het lijkt wel alsof het hier om een huwelijk om gaat. We hebben erover gepraat de voorbije dagen, niet alleen deze week, maar ook daarvoor al.’

‘Het belangrijkste is dat we met België wereldkampioen willen worden’, stelde Evenepoel nog. ‘Ik ken de capaciteiten van Wout, hij kent die van mij. We kunnen perfect samenwerken in de finale van een zware wedstrijd.’

‘Als we samen koersen, maken we gewoon meer kans om te winnen’, maakte Van Aert zich sterk. ‘Dus dat gaan we zeker doen.’

Lees ook:

Remco Evenepoel en Dylan van Baarle: de vreemde eenden in de bijt der WK-favorieten