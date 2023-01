Wout van Aert soleert naar overwinning in Hamme

Zoals verwacht heeft Wout van Aert (Jumbo-Visma) zijn favorietenrol in de Flandriencross waargemaakt. Na twee ronden trok hij alleen op avontuur. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) werd tweede, voor Michael Vanthourenhout (Pauwels-Sauzen-Bingoal). De Nederlander Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) eindigde op de vierde plaats, voor zijn landgenoot Lars van der Haar (Baloise Trek Lions).

Voor de 28-jarige Wout van Aert is het na Dublin, Mol, Heusden-Zolder, Diegem, Loenhout, Koksijde, Gullegem en Zonhoven al zijn negende zege van het seizoen. In het klassement van de X2O Badkamers trofee staat, na zes manches, Eli Iserbyt nog steeds aan de leiding. Iserbyt telt nu 2:35 voorsprong op Lars van der Haar en 9:14 op zijn teamgenoot Michael Vanthourenhout.

Van Aert nam meteen de kopstart en dook als eerste het veld in. Na hem kwamen Vincent Baestaens, Daan Soete, de Nederlander Koen van Dijke, de na ziekte heroptredende Michael Vanthourenhout, Thibau Nys en Eli Iserbyt als leider in het klassement. De nummer twee in de stand, Lars van der Haar, volgde wat verderop. Iserbyt begon als eerste aan de tweede ronde, pakte daarmee meteen ook de meeste bonificatieseconden, met in zijn wiel Vanthourenhout, Soete, Van Aert, Nys en Ronhaar. Van der Haar en Baestaens reden op 10 seconden van de kopgroep. Van der Haar maakte net voor het aansnijden van de derde ronde een foutje en kwam ten val. Hij zag zo zijn achterstand op Van Aert, die een kloof had geslagen op Ronhaar, Vanthourenhout en Iserbyt oplopen.

Van Aert bleef het gashendel opendraaien en zo telde hij een ronde verder al een voorsprong van 25 seconden op Vanthourenhout, Iserbyt en Ronhaar. Net over halfcross, op vier ronden van het einde, had Van Aert het drietal Iserbyt,

Vanthourenhout en Ronhaar al op 51 seconden gezet. Van der Haar en de Britse kampioen Cameron Mason reden op 1:15 van de eenzame leider. Van der Haar gooide zijn metgezel overboord en trok naar het trio met leider Iserbyt. Van Aert begon aan de laatste ronde met een voorgift van 1:02 op Iserbyt en 1:08 op Vanthourenhout en Ronhaar. Van der Haar volgde als vijfde op 1:30. Meteen lagen de eerste vijf plaatsen vast. Van Aert kwam niet meer in de problemen en pakte de zege.