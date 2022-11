VS en Wales domineren elk een helft: 1-1

De Verenigde Staten en Wales hebben maandag 1-1 gelijkgespeeld op de eerste speeldag in WK-groep B.

In een wedstrijd met twee gezichten – de VS heersend in de eerste en Wales top in de tweede helft – opende Timothy Weah in de 36e minuut de score voor de Amerikanen in het Ahmad Bin Ali Stadium in Al Rayyan. Gareth Bale lukte in de 82e minuut de gelijkmaker vanaf de strafschopstip.

De Welshmen kregen een snedig en enthousiast VS tegenover zich in hun eerste WK-duel sinds 1958. Weah zette voor, Rodon verschalkte ei zo na zijn eigen doelman Hennessey. Meteen daarna kopte Sargent op de paal.

In de 36e minuut kwamen de Verenigde Staten verdiend op voorsprong. Pulisic stuurde Weah diep. De zoon van voormalig Gouden Bal-winnaar George Weah duwde de bal voorbij Hennessey. In de eerste helft stelde Wales daar maar weinig tegenover.

Timothy Weah. © Reuters



Het spelbeeld keerde helemaal in de tweede helft. Wales domineerde, zonder echt grote kansen te creëren. Davies kopte na een vrije trap, maar de Amerikaanse doelman Matt Turner tikte de bal over zijn doel. Met nog ruim tien minuten te spelen, haalde Zimmerman de Welshe superster Bale neer in het strafschopgebied. Vanaf de stip gaf de winger van Los Angeles FC Turner geen schijn van kans.

Met elk 1 punt volgen Wales en de VS op twee punten van leider Engeland in poule B. De Three Lions vernederden eerder op de dag Iran met 6-2.