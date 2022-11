Frankrijk wint met gemak ondanks vroeg Australisch doelpunt: 4-1

Frankrijk veegde een vroege achterstand tegen Australië weg en won met 4-1 in groep D op het WK in Qatar.

De regerende wereldkampioen liet zich in het Al Janoub Stadium in Al Wakrah pakken op enthousiasme. Craig Goodwin (9.) werkte een knappe assist van Mathew Leckie prinsheerlijk in het dak van het doel voor de Socceroos. Bovendien blesseerde Lucas Hernandez zich in aanloop naar het doelpunt, toen hij in de wind gezet werd door Leckie, en moest hij zich noodgedwongen laten vervangen door zijn broer Theo Hernandez.

Les Blues lieten de achterstand niet aan hun hart komen en sloegen nog voor rust terug via Adrien Rabiot (27.), die de bal voorbij Mathew Ryan (ex-Club Brugge en Genk) kopte. Een handvol minuten later kwamen de Fransen al op voorsprong: Olivier Giroud (32.) tikte zijn 50e interlandgoal op aangeven van Rabiot in een leeg doel. Jackson Irvine zag in de blessuretijd van de eerste helft de 2-2 op de paal stranden.

Olivier Giroud na zijn vijftigste doelpunt voor Frankrijk. © Reuters



Na de pauze diepten Kylian Mbappé (68.) en opnieuw Giroud (71.) met twee rake kopballen de voorsprong verder uit. De aanvaller van AC Milan hees zich daarmee naast Thierry Henry als Frans topschutter aller tijden met 51 stuks.

Eerder op de dag hielden Denemarken en Tunesië elkaar op 0-0 in de andere groepswedstrijd. Zaterdag duelleert Tunesië op de tweede speeldag met Australië en geven ook Frankrijk en Denemarken elkaar partij.