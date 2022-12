5 finales in 22 jaar tijd: is Frankrijk het beste land van de 21e eeuw?

Les Bleus gaan zondagnamiddag voor hun tweede opeenvolgende wereldtitel en zijn daarmee zeker een van de beste landen van de afgelopen jaren. Maar zijn ze ook het beste?

Als je de prestaties van Frankrijk sinds 2000 bekijkt, kan je enkel maar je hoed afnemen. Nadat het in 2000 Europees kampioen werd, behaalde het in 2006 de finale van het WK. Daarin verloor het evenwel van Italië na een penaltythriller. Nadien was het 10 jaar wachten vooraleer de Fransen opnieuw volledig zouden meegaan tot het einde van een groot toernooi. In 2016, in eigen land, stond het op het punt opnieuw Europees kampioen te worden, maar het Portugal van Cristiano Ronaldo gooide toen roet in het eten.

Maar dan volgde de absolute climax, want in Rusland twee jaar later, exact 20 jaar na de eerste wereldtitel, kroonden de troepen van Didier Deschamps zich tot wereldkampioen. En daar kan zondag dus een verlengstuk aan gebreid worden.

Het zijn, om het nog maar eens te herhalen, indrukwekkende prestaties van onze zuiderburen, maar ook de andere landen lieten zich niet ongemoeid op het grootste toneel. Duitsland, bijvoorbeeld, bereikte tussen 2002 en 2014 steeds minstens de halve finale op het WK dat het ook won in 2014. Ondertussen was die plek bij de laatste vier ook het minimum op de EK’s tussen 2008 en 2016. Buiten die ene voltreffer in Brazilië kon het echter geen andere prijs pakken.

Om maar te zwijgen van Spanje dat tussen 2008 en 2012 drie toernooien op rij won met twee Europese titel en één WK. Argentinië bereikte dan weer twee keer de finale van de Wereldbeker en won de Copa América, het Zuid-Amerikaans kampioenschap in 2021. En dan heb je ook nog Brazilië dat wereldkampioen werd in 2002, de halve finale bereikte in 2014 in eigen huis en maar liefst drie keer de Copa América won in de laatste 22 jaar.

Dominant Zuid-Amerika

Maar welk land kan zich nu ‘het beste van deze eeuw’ noemen? Daarvoor gaven we punten aan verschillende prestaties (zie onderaan) van alle landen sinds 2000. Het WK weegt natuurlijk het hardste door, terwijl de tweejaarlijkse Afrika Cup en Gold Cup toch wat minder beoordeeld werden in plaats van de veel zeldzamere EK’s en Copa América’s die iedere vier jaar worden georganiseerd.

Messi wil zondag zijn eerste wereldtitel pakken. © GETTY

Nadat alle punten werden opgeteld, kwam Brazilië als beste land uit de koker. Het was, zoals eerder gezegd, subliem op het eigen Zuid-Amerikaans kampioenschap met vier finales, drie eindzeges en dan ook nog eens de wereldtitel in 2002. Op korte afstand worden de Goddelijke Kanaries gevolgd door Argentinië, dat zondag nog twee puntjes kan inlopen op Neymar en co.

Op een derde plaats staat dan uiteindelijk Frankrijk, ondanks die Europese en wereldtitel en nog drie andere finales op grote toernooien. Het verschil voor Les Bleus zit hem vooral in de vroege uitschakelingen op het WK 2002 en 2010 en het EK 2008 waarin ze telkens na de groepsfase al de koffers mochten pakken. Zoiets overkwam Argentinië of Brazilië geen enkele keer in de laatste 22 jaar.

Achter het sterkte trio komt nog Duitsland, dat rake klappen kreeg door de verrassende uitschakelingen op het WK 2018 en nu in Qatar, toen ook de Mannschaft al na drie wedstrijden naar huis mocht. Spanje, dat buiten die twee Europese titels en wereldbeker geen grote prestaties meer kon voorleggen, staat mooi op een vijfde plaats.

© GETTY

Opvallende Mexicanen

Opvallende landen in de top tien zijn Mexico en de VS. De Amerikanen konden enkel in 2006 (poulefase) en 2018 (niet van de partij) niet doorstoten naar de volgende ronde op een WK en bereikten 20 jaar geleden zelfs de kwartfinales. Bovendien plaatste de USMNT zich ook een keer voor de halve finale van de Copa América (op uitnodiging) en stond het maar liefst in 9 van de 12 finales van de Gold Cup deze eeuw, waarvan het er trouwens 6 won. Hetzelfde geldt ook wat voor Mexico, dat van 2002 tot 2018 telkens de achtste finales van het WK bereikte. Daarnaast stond het in 2001 ook in de finale van de Copa América en won het vijf keer de Gold Cup.

België, dat tussen 2002 en 2014 maar liefst vijf grote toernooien miste, vinden we pas terug op een achttiende plek. Het beste resultaat was een halve finale op het WK in 2018, nadat eerder de kwartfinale het eindstation bleek op het EK 2016 (tegen Wales) en twee jaar daarvoor ook in Brazilië (tegen Argentinië). De uitschakeling in de groepsfase van het WK in Qatar deed ook geen goed aan het puntentotaal van de Rode Duivels.

Bekijk hier de top tien.

*Frankrijk en Argentinië spelen zondag nog de finale van het WK en kunnen dus nog twee punten verdienen.