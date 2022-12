Aliou Cissé: bevrijd van de trauma’s bij Senegal

Met het bereiken van de 1/8 finales op dit WK zijn voor bondscoach Aliou Cissé een aantal trauma’s weggespoeld. Nu wil Senegal ook Engeland elimineren.

Met zijn baseballkap boven zijn rastakapsel ziet Aliou Cissé er een beetje gewoontjes uit. Maar als de bondscoach van Senegal na een wedstrijd de conferentieruimte binnenstapt, vult hij de hele zaal. Hij praatte dan altijd over een generatie met een hart voor voetbal, een lichting die op zijn minst de eerste ronde van het WK wil overleven.

Zoals 20 jaar geleden toen Senegal de 1/8 finales bereikte. In dit succes van 2002 speelde Cissé een centrale rol. Als speler. Een paar maanden eerder had de ploeg de finale van de Afrika Cup tegen Kameroen met strafschoppen verloren. Cissé miste de beslissende penalty. Hij was lid van de eerste gouden generatie met onder meer El Hadji Diouf en Papa Bouba Diop. Twintig jaar later werd deze pijnlijke herinnering met een overwinning in de Afrika Cup weggeveegd. Egypte werd met de strafschoppen verslagen. De trainer was Cissé.

Zwarte dag

Maar over het leven van Aliou Cissé hangt een zwarte datum: 26 september 2002. Bij de ondergang van het Senegalese schip De Joola kwamen officieel 1873 mensen om het leven, onder wie vrienden, tantes, nonkels, neven en nichten en een zuster van Cissé. Het was de derde zwaarste ramp uit de geschiedenis van de civiele scheepvaart na de Tweede Wereldoorlog en er vielen meer doden dan bij de ondergang van de Titanic.

Het ongeluk was een tragedie die Cissé tekende. De Joola was de belangrijkste verbinding tussen Cissés geboortestad Ziguinchor, in het zuiden van het land en de hoofdstad Dakar. Hijzelf had de boot vaak genomen. Er was plaats om 600 mensen te transporteren, de boot was dus overladen toen hij kantelde voor de kust van Gambia. In een onbewaakt moment wil Cissé wel eens praten over deze catastrofe die een stad waarin iedereen mekaar kent verminkte, die families onthoofde.

Leren uit fouten

2022 is het jaar waarin deze man en Senegal het verleden verwerken. Daartoe hoort ook de schok van het WK 2018. Toen struikelde Senegal zo krap zoals nog geen enkele natie in de geschiedenis van het WK. Hetzelfde aantal punten en hetzelfde doelpuntensaldo als Japan, de doorslag gaf dat de ploeg een gele kaart te veel had gekregen. ‘Het was een vreselijke frustratie’, zegt Cissé. ‘Ik kan het accepteren als je uitgeschakeld wordt als de tegenstander beter is, maar eliminatie door zo een bizar detail? Het hele werk viel in een paar seconden in het water.’

Nu werd dat rechtgezet. Met de 46-jarige Aliou Cissé die geldt als de vertegenwoordiger van een nieuwe generatie Afrikaanse trainers die een deel van hun leven in Europa doorbrachten. Cissé voetbalde voor PSG en in de Premier League voor Birmingham City en is bondscoach sinds 2015.

Hij maakte fouten maar leerde daaruit. De manier waarop hij met mensen omging bleek lang een probleem. Zo was er een vertroebelde relatie met de voor Bayern München uitkomende superster Sadio Mané. Intussen is die verstandhouding verbeterd. En er staat een fundament waarop gebouwd kan worden. Hoe stevig dat geraamte is, moet zondagavond blijken. In de wedstrijd tussen Engeland en Senegal.

Door Daniel Theweleit