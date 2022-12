Als de verdediging de aanval wordt: de cijfers van Frankrijk richting de WK-finale

Kan Frankrijk zich zondag opvolgen als wereldkampioen? Alvast enkele cijfers van de Fransen in de aanloop naar de historische WK-finale.

3

Voor de zoveelste keer staat Frankrijk in de 21e eeuw in de finale van een WK. Geen enkel ander land deed beter. Duitsland (2002 en 2014) en Argentinië (2014 en 2022) komen het dichtst in de buurt met twee edities. Anderzijds doet niemand het beter dan de Mannschaft wat betreft het bereiken van de halve finales in de laatste 22 jaar (2002, 2006, 2010, 2014). Frankrijk zit aan drie, maar stootte wel iedere keer door. Argentinië, Brazilië, Kroatië en Nederland kwamen tweemaal tot bij de laatste vier.

4

Frankrijk heeft een reputatie als een nogal defensief team, zowel onder bondscoach Aimé Jacquet (wereldkampioen in 1998) als nu onder Didier Deschamps. Die laatste was zelfs de kapitein van de eerste. Een andere gemeenschappelijke factor tussen de twee mannen is dat ze minstens één keer de wereldtitel hebben gewonnen met een nummer 9 die niet wist te scoren tijdens het toernooi: Stéphane Guivarc’h in 1998 en Olivier Giroud in 2018. Dat zal dit jaar niet het geval zijn voor de laatste.

Maar goed, terug naar die defensieve aanpak. Het wordt voor Frankrijk namelijk wel heel vreemd als het zelfs aanvallend op die verdedigers moet rekenen. In de vier keer dat Les Bleus de eindfase van het WK bereikten, konden Les Bleus rekenen op een productieve fullback.

Eerst waren er de enige twee doelpunten van Lilian Thuram in de nationale kleuren tegen Kroatië in 1998, daarna de kopbal van Samuel Umtiti om onze duivelse dromen in 2018 aan diggelen te slaan en in Qatar was er de zeer snelle goal van Theo Hernandez tegen Marokko. Dat is een rendement van 4 op 6 doelpunten, ofwel 66,6%. Naast aanvaller Randal Kolo Muani woensdag konden Les Bleus nog rekenen op een penalty van Zinedine Zidane om Portugal in 2006 te verslaan, voordat ze in de finale tegen Italië een penaltytrauma aan hun been kregen.

Theo Hernandez scoorde de openingstreffer voor de Fransen in de halve finale. © GETTY

518

Door het vroege doelpunt van Hernandez werd Marokko gedwongen om het balbezit te nemen. De Leeuwen van de Atlas deelden 518 passes uit tegen Frankrijk, enorm veel vergeleken met hun gemiddelde van 309 in dit toernooi. In een persconferentie aan de vooravond van de halve finale sprak Walid Regragui, de Marokkaanse coach, ironisch over het belang van data in het voetbal. ‘Wat ben je met 60 of 70% balbezit als je maar twee keer op doel kan schieten? Die expected goals… Een geweldige uitvinding voor coaches en spelers. We hadden kunnen winnen omdat we 4 xG hadden, maar je houten klaas voorin mist vier keer. We zijn hier om te winnen, op welke manier dan ook’, aldus de man die onsterfelijk werd in Marokko.

Voor de wedstrijd had Marokko slechts 13 schoten op doel en woensdag kwamen er daar slechts drie bij, ondanks de 13 pogingen op doel van Frankrijk. Marokko had slechts 0,95 verwachte doelpunten, de Fransen zaten aan 2,09 maar zij versloegen Yassine Bounou wel twee keer, terwijl de laatste sinds het begin van dit WK tegen Canada slechts één keer de bal in het net heeft kunnen krijgen.

In termen van offensieve efficiëntie hebben Les Bleus hun tegenstanders tijdens het toernooi ook een lesje geleerd. Ze zetten 13 van hun 33 doelpogingen om, oftewel 39,3%. De Marokkanen hebben 5 van de 16 omgezet, oftewel 31,25%. Deze keer had Frankrijk geen ‘houten spelers’ én geen balbezit (45% tegen 55% van Marokko). De cijfers keerden zich dus tegen Walid Regragui.

44

Zoveel seconden had Randal Kolo Muani nodig om zijn eerste goal voor de Franse nationale ploeg te maken in de halve finale tegen Marokko. Didier Deschamps voerde de winnende wissel door toen zijn ploeg het moeilijk had in de tweede helft. Terwijl Antoine Griezmann de geïmproviseerde derde centrale verdediger speelde zoals Olivier Giroud vier jaar geleden tegen de Rode Duivels soms de schildwacht speelde, veranderde de Franse coach zijn strijdplan enigszins door Kylian Mbappé, die tot dan toe nogal teleurstellend was, terug te plaatsen in het centrum en Giroud en de onzichtbare Ousmane Dembélé van het veld te halen voor Marcus Thuram en Kolo Muani.

In 2002 scoorde Richard Morales uit Uruguay al na 16 seconden het eerste doelpunt van de comeback van La Celeste tegen Senegal. Het was het snelste doelpunt in de geschiedenis van het WK voor een invaller. Het op één na snelste doelpunt werd gemaakt door Ebbe Sand in 1998. In de 1/8e finale tussen Denemarken en Nigeria vierde hij in zijn zesde cap al na 26 seconden.

Kolo Muani had niet meer dan 44 seconden nodig om te scoren. © GETTY

4’39

Zo lang duurde het tegen de Fransen vooraleer Marokko een eerste keer op achterstand zou komen te staan op dit WK. Het was Theo Hernandez die koelbloedig een bal afmaakte die enigszins toevallig bij hem terechtkwam, nadat de poging van Kylian Mbappé was verijdeld door de Marokkaanse verdediging. Het was het snelste doelpunt in een halve finale van het WK sinds Vavà van Brazilië in 1958 in de tweede minuut scoorde… tegen Frankrijk.

95

Zoveel procent van zijn duels, ofwel 21 van de 22, won Ibrahima Konaté in de halve finale tegen Marokko. Het hoogste percentage op dit WK voor een speler die minstens 10 duels in een wedstrijd aanging. De Liverpoolspeler moest inspringen voor de zieke Dayot Upamecano en stelde dus allesbehalve teleur.

Het solide optreden van Konate was ongetwijfeld een van de redenen waarom spits Youssef En-Nesyri nooit in het spel voorkwam. De topschutter van Marokko op WK’s en de held tegen Portugal in de kwartfinales raakte slechts 3 ballen voor zijn exit in de 66e minuut, het laagste totaal sinds 1966 voor een speler die meer dan 45 minuten in een WK-wedstrijd speelde.

Konaté was een muur tegen Marokko. © GETTY

19

Aan zoveel WK-wedstrijden zit Hugo Lloris momenteel, dat worden er twintig in de finale als alles goed verloopt. De Franse doelman werd in de kwartfinales tegen Engeland trouwens al de recordinternational van Frankrijk met 143 interlands. Momenteel zit hij al aan 144, zondag waarschijnlijk aan 145.

Het alltime record van meeste WK-wedstrijden zal Lloris niet breken in Qatar. Messi staat zondag namelijk al aan de aftrap van zijn 26e partij op een Wereldbeker. Daarmee zou hij het record breken van ene Lothar Matthäus.