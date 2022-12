Antoine Griezmann: de terugkeer van de patron aan de tafel der groten

De beste assistgever in de geschiedenis van Les Bleus, heeft in Qatar zijn topvorm opnieuw beet. Griezmann heeft zijn status als unieke speler bevestigd, de patron van een natie die voorbestemd is om Kylian Mbappé te laten schitteren.

Het Franse team dat vier jaar geleden in Moskou naar de top van de wereld steeg, viel individueel niet echt op. Een hele reeks spelers had bijgedragen aan deze overwinning en symboliseerde de collectieve kracht van de ploeg. Het is misschien een van de redenen waarom Luka Modric dat jaar de Ballon d’Or won, terwijl hij in het verliezende kamp stond.

Elke fan van het Franse team had zijn eigen ideeën over wie er boven alle anderen beloond moest worden. Er waren er die de vlekkeloze prestaties van rots in de branding Ralphaël Varane prezen. Hij was ook bekroond in de Champions League en sommigen zagen hem als de opvolger van Fabio Cannavaro, de laatste centrale verdediger die de prestigieuze trofee in ontvangst mocht nemen. Anderen wilden de aandacht vestigen op de opkomst van een toekomstige wereldvoetbalster, Kylian Mbappé, wiens supersonische snelheid en doelpunten op jonge leeftijd zo belangrijk waren geweest om een team nieuw leven in te blazen dat in de eerste ronde nogal lauw was geweest en echt opstond in de 1/8 finales tegen Argentinië. Ten slotte waren er degenen die liever een meer discrete maar vitale speler in de schijnwerpers wilden zetten: Antoine Griezmann.

Ondanks zijn wat excentrieke karakter is Griezou een belangrijke maar discrete pion bij Les Bleus. Hij had ook een van de beste seizoenen uit zijn carrière bij Atletico Madrid, waar hij 29 keer scoorde in 49 wedstrijden. Hij had de Colchoneros naar het dak van Europa geleid, niet de trofee met de grote oren, maar de tweede, iets minder prestigieuze, Europa League. In de finale scoorde hij twee keer tegen Marseille en leek hij op zijn 27ste op zijn hoogtepunt. Hij was degene die de Franse ploeg moest dragen, van wie niet echt werd verwacht dat ze de hoogste trede van het podium in Rusland zouden halen.

Intelligent zonder bal

Griezmann scoorde in Rusland uiteindelijk vier keer en gaf evenveel assists. Hij was vooral beslissend in de knock-outrondes. In die vier wedstrijden had hij een voet in 63% van de 11 doelpunten van de Fransen. Hij was het bovendien die tijdens deze halve finale de bal op het hoofd van Samuel Umititi toverde die België zoveel pijn deed.

Het Belgische middenveld werd toen versterkt door de aanwezigheid van Mousa Dembélé, die samen met Kevin De Bruyne Blaise Matuidi naar het midden moest terugdringen, terwijl de hoge positionering van Marouane Fellaini bedoeld was om Paul Pogba zo dicht mogelijk bij de Franse centrale verdedigers te duwen. Als Mbappé niet hoefde te verdedigen, kon Eden Hazard een half uur lang Benjamin Pavard het nakijken geven, terwijl Griezmann verloren leek op het veld en niet werd bereikt door zijn partners. Het was in die context dat de intelligentie van de Atléticoman zonder bal opnieuw duidelijk werd. ‘Je kunt hem op één plaats in je formatie zetten en hij zal uiteindelijk alle moeilijke situaties die hij in een ander gebied ziet, zo goed mogelijk oplossen’, zei Diego Simeone, zijn coach bij Atletico Madrid.

Griezmann verlegde zijn gebied meer naar het middenveld en kreeg eindelijk wat meer de bal in zijn voeten. De Fransen werden steeds beter terwijl de Rode Duivels niet konden herstelen van de dreun van Umtiti. ‘Hij is een echte teamspeler. Ik denk dat hij degene is die de impasse tegen België heeft doorbroken’, zei Robert Pires, winnaar van het WK 1998 in Frankrijk, toen hem werd gevraagd de wedstrijd in Sint-Petersburg te analyseren. ‘Ik moet een killer zijn, maar ik speel graag collectief’, zegt Antoine Griezmann zelf in zijn biografie. ‘Voorin kan ik dertig minuten alles geven zonder de bal aan te raken. Als ik zie dat het team me meer beschikbaar moet hebben, zak ik wat in, zelfs als de coach dat niet leuk vindt. Wat mij interesseert, is de verdediging pijn doen.’ Dat werd voor een eerste keer erg duidelijk tegen onze Rode Duivels.

De tafel van de groten

In de nasleep van het WK in Rusland werd Antoine Griezmann zich bewust van zijn kracht en was hij vastbesloten om in het najaar de Ballon d’Or te winnen. ‘We hadden een uitstekend WK en het hele team verdiende een prijs: Mbappé, Varane, Kanté’, begint de Bourgondische linkshandige in een interview met As, die hem later veel parten zal spelen. ‘Ik weet niet zeker of ik aan dezelfde tafel zit als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar ik denk het wel’, voegde hij eraan toe. Antoine Griezmann moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats bij de verkiezing.

Vanaf dat moment verslechterde zijn situatie bij de club. Hij leek de Ballon d’Or-aflevering de hele tijd in zijn achterhoofd te hebben. Hij bleef nog succesvol, maar stagneerde een beetje binnen Atlético Madrid, dat naar zijn smaak te weinig om de prijzen speelde en waarin hij niet kon meedoen om de individuele trofeeën. Hij drong nu aan op een verhuizing naar Barcelona en nadat hij in mei 2019 zijn vertrek bij Los Colchoneros had aangekondigd, tekende hij in juli voor de Blaugrana die 120 miljoen euro voor de Fransman op tafel legden.

Barcelona, nog steeds verweesd door het vertrek van Neymar naar PSG twee seizoenen eerder, had weliswaar een sterspeler terug, maar op het veld werd het geen match. Griezmann worstelde om zijn plaats te vinden in een Barcelona dat zich op een kruispunt bevond en waarvan de bestuurders op de bank moeite hadden om de club gezond te houden. Nadat zijn eerste seizoen onvoldoende was, werd het tweede al wat beter. Maar hij paste niet in de plannen van Barça en Ronald Koeman, die zijn kern wilde stroomlijnen om een nieuw elan te geven en vooral om een loonsom te verlichten die gebukt ging onder riskante en dure transfers.

De terugkeer van de verloren zoon

Op 1 september 2021 werd de terugkeer van Griezmann naar Atlético in bruikleen voor één seizoen aangekondigd. Er was een optie voor nog een seizoen en een clausule voor een verplichte aankoop aan het einde van dat tweede seizoen, geschat op 40 miljoen euro met diverse bonussen.

Maar terugkeren naar je ex, het is misschien nooit echt een goed idee. Dat ondervond ook Griezmann. Hij speelde steeds minder en was maar zelden beslissend, ver verwijderd van de man die in zijn eerste periode bij de club de favoriet van de fans was.

In een seizoen dat voor Atlético Madrid zuur is begonnen met een snelle uitschakeling in de Champions League en slechts een vijfde plaats in La Liga, kwam het WK als een frisse wind en een moment om alle zorgen van het dagelijks leven te vergeten. De bij Atlético lijdende Joao Félix werd een van de hoofdrolspelers bij Portugal, terwijl Rodrigo De Paul als nooit tevoren kilometers lijkt te maken sinds hij Lionel Messi moet beschermen. En Antoine Griezmann heeft zijn intelligentie kunnen gebruiken in een Franse ploeg waar in vier jaar tijd het een en ander is veranderd.

Nadat Paul Pogba en Ngolo Kanté afwezig moesten zijn op het WK, stapten twee andere spelers in het daglicht. Aurélien Tchouaméni nam de rol van Kanté zonder problemen op zich terwijl Deschamps met Adrien Rabiot een nieuw profiel uitprobeerde rond de jonge Realspeler. Maar op defensief vlak lijkt het blauwe evenwicht soms aan een zijden draadje te hangen, zoals Engeland in de kwartfinale liet zien. De middenvelder van Juventus bevindt zich niet in zijn comfortzone bij balverlies en moet dat ook nog eens compenseren omdat Théo Hernandez altijd mee naar voren trekt.

Griezmann de estafettespeler

De Franse coach, wiens strijdplan niet uitgebreider lijkt dan in Rusland, steldle zo zijn vertrouwen in de man die theoretisch zo dicht mogelijk bij zijn centrumspits zou moeten spelen. De hypothese van Antoine Griezmann op de positie van extra aanvallende middenvelder is snel op tafel gekomen en de vraag werd zelfs gesteld aan Didier Deschamps zodra zijn lijst voor het wereldtoernooi bekend werd gemaakt. Het was de vraag of de voormalige speler van Real Sociedad op deze positie zou kunnen schitteren, want hij was al enige tijd in verval.

Maar kijk, de linksvoetige speler heeft eenvoudigweg zijn topvorm herontdekt in een positie waarin hij voor het begin van dit WK nog nooit in een officiële wedstrijd had gespeeld. Griezmann toont zijn atletisch vermogen en intelligentie in beweging en bij balverlies. Hij herstelde gemiddeld 4,5 ballen per 90 minuten voor de kwartfinale tegen Engeland.

In de aanval is zijn blik en zijn spelinzicht nog steeds aanwezig, ondanks de meer teruggeschoven rol op het schaakbord van Didier Deschamps. Hij brengt nog steeds evenveel oplossingen, snelheid van uitvoering en creativiteit als zijn 3,44 verwachte assists (van de 3 daadwerkelijk gegeven). Hij heeft tot nu toe 202 passes gegeven in dit toernooi met een nauwkeurigheid van 85%, die daalt tot 10% in de laatste dertig meter. Maar dat is nog steeds een zeer goed percentage. En dan is er dat gevoel van controle in zijn linkervoet en dat gevoel dat de bal die eraf gaat het doel raakt, zoals bij de goals van Kylian Mbappé tegen Denemarken en Olivier Giroud tegen Engeland.

‘Hij is zo waardevol in het spel, voor het evenwicht. Hij is een jongen die graag rent, die altijd in beweging is en zijn tegenstanders en teamgenoten zeer goed kan inschatten. (…) Hij speelt met één aanraking van de bal en hij maakt zijn spel niet ingewikkeld. Het hoge niveau is eenvoudig voetbal spelen en dat doet hij continu bij de Fransen’, vertelde Emmanuel Petit op RMC na de kwalificatie van Les Bleus tegen de Polen in de 1/8e finale. ‘We hadden drie jaar lang de indruk dat hij het gewicht van de wereld op zijn schouders droeg en dat wat hij ook deed, hij altijd bekritiseerd zou worden.’

Wat ook opvalt is het heldere zicht van de Atléticospeler. Die is in Qatar heel anders dan wat hij de afgelopen drie jaar in Spanje liet zien. Vooral zijn mislukte periode bij Barça heeft hem geraakt. Daar aarzelde een van de leden van de raad van bestuur niet om hem openlijk te bespotten. ‘Je hebt een geweldige herinnering achtergelaten door al je aanmoedigingen te geven in het Palau (de basketbalhal van Barça), maar op het veld denk ik er helaas niet zo aan’, zei Miguel Camps over de Franse international.

Recordman bij Frankrijk

Het WK was een mooie gelegenheid voor de Fransman, die het slachtoffer was van een rampzalige oktober en november, om de fans gerust te stellen dat zijn beste jaren nog niet achter hem lagen . Sommige analisten hadden hem tot een paar maanden geleden niet gespaard. ‘Hij laat zien dat hij moe is en zijn hoofd niet meer boven water kan krijgen. Het Franse team is momenteel sterker met Christopher Nkunku (geselecteerd voor Qatar maar teruggetrokken wegens blessure, nvdr.). Ik weet niet zeker of hij de speler is die we vandaag nodig hebben,hij zal een probleem zijn op het WK’, zei voormalig PSG-speler Jerome Rothen na de Nations Leaguewedstrijden van afgelopen juni.

Griezmanns laatste doelpunt voor de Franse nationale ploeg dateert al van meer dan een jaar geleden in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Kazachstan. Maar daar lijkt Frankrijk geen zorgen over te hebben, vooral omdat Kylian Mbappé en Olivier Giroud nu in zijn plaats scoren. Met zijn laatste drie assists in Qatar werd hij trouwens de beste passer in de geschiedenis van de nationale ploeg, met 28 doelpunten in het blauwe shirt.

Terwijl hij Rusland nog echt schitterde, lijkt Antoine Griezmann nu een minder prominente rol te aanvaarden, met als belangrijkste ambitie de ster Mbappé te laten schitteren, nu een symbool van het Franse voetbal met een onuitputtelijke voorraad. Van een plaats aan de grote tafel is geen sprake meer voor de Fransman, die de door hem begeerde plaats nu aan de ster van Paris Saint-Germain zal overlaten. Griezmann heeft een ander pak gevonden, dat hem veel beter past, met zijn rol als patron.