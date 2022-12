Argentinië verslaat Frankrijk na penalty’s en verovert derde wereldtitel

Argentinië is de nieuwe wereldkampioen voetbal. Het versloeg in een epische en bloedstollende finale de aftredende wereldkampioen Frankrijk na strafschoppen. Voor Argentinië is het de derde wereldtitel, na 1978 en 1986.

In een van de spectaculairste finales in de geschiedenis van het WK voetbal stond het 2-2 na 90 minuten en 3-3 na 120 minuten.

In de strafschoppen werd het 4-2 voor Argentinië. Invaller Gonzalo Montiel trapte de beslissende elfmeter binnen.

Bloedstollende finale

Argentinië, luid aangemoedigd door zowat 80.000 supporters in het volgelopen Lusailstadion, leek bij de rust al zijn schaapjes op het droge te hebben met een 2-0-voorsprong na treffers van Lionel Messi via penalty en Angel Di Maria. Maar in de slotfase van de reguliere speeltijd bracht Kylian Mbappé met twee treffers, één op penalty, de Fransen langszij.

In de tweede verlenging scoorden opnieuw Messi en Mbappé, met zijn tweede strafschop. Zo prijkte er 3-3 op het bord en moesten er penalty’s worden genomen, waarin Argentinië dus aan het langste eind trok.

Voor Argentinië is het de derde wereldtitel, na 1978 en 1986. Voor zevenvoudig Gouden Bal Messi is de wereldtitel op zijn 35e de ultieme bekroning van een fantastische carrière.

De Argentijnen waren nochtans met een valse noot aan het WK begonnen: een 1-2 nederlaag tegen Saoedi-Arabië. Het team van Lionel Scaloni stelde nadien echter orde op zaken met zeges tegen Mexico (2-0) en Polen (2-0).

In de knock-outfase ontdeed Argentinië zich met de nodige moeite van Australië (2-1) en Nederland (2-2 n.v., 4-3 pen.), om vervolgens met 3-0 de scalp te pakken van Kroatië.

Na Spanje in 2010 wordt Argentinië het tweede land ooit dat wereldkampioen wordt na een nederlaag op de eerste speeldag.

Mbappé is topschutter, records voor Messi en Lloris

Met drie doelpunten in de finale kroont Kylian Mbappé zich tot topschutter van het WK. De Fransman trof in Qatar in totaal acht keer raak, één keer meer dan Lionel Messi.

Mbappé volgt als beste schutter op het WK de Engelsman Harry Kane op. Die deed de netten in 2018 in Rusland zes keer trillen.

Lionel Messi verbeterde in de WK-finale het record van hoogste aantal speelminuten op een WK-eindronde. De Argentijnse stervoetballer begon aan de wedstrijd tegen Frankrijk met 2.194 minuten op de teller. Hij moest daarmee alleen de Italiaan Paolo Maldini laten voorgaan, die 2.217 minuten op het veld stond tijdens een WK. In de 24e minuut van de finale onttroonde Messi de legendarische verdediger van AC Milan.

Voor Messi is het tevens zijn 26e WK-match, ook een record. Tot vandaag deelde hij het record met de Duitser Lothar Matthäus.

In het Franse kamp tekende Hugo Loris voor een unicum. Hij werd met zijn twintigste WK-match recordhouder bij de doelmannen, voor de Duitser Manuel Neuer (19).