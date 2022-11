Argentinië wint van Polen – beide ploegen gaan door

Argentinië en Polen hebben zich woensdag geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal in Qatar. De Argentijnen, groepswinnaar in poule C, klopten Polen met 2-0.

Mexico was met 2-1 te sterk voor Saoedi-Arabië, maar dat volstond niet voor een stek in de volgende ronde.

In de volgende ronde spelen de Argentijnen tegen Australië, Polen treft wereldkampioen Frankrijk.

Alexis McAllister (47.) en Julian Alvarez (68.) troffen raak in het Stadium 974 in Ras Abu Aboud.

De Argentijnen moesten tegen Polen nog vol aan de bak, nadat ze op de openingsspeeldag verrassend met 1-2 verloren van Saoedi-Arabië. Messi, die zijn 22e WK-match speelde en zo alleen Argentijns recordhouder werd, trapte vanuit een scherpe hoek op doel. Szczesny lag in de weg. Een schicht van Acuna ging even later net naast het Poolse doel. En Di Maria lukte bijna een olympisch doelpunt op hoekschop, Szczesny stak er echter een handje voor.

Na een nieuwe save op een poging van Alvarez raakte Szczesny bij het uitkomen Messi aan het hoofd. Ref Makkelie wees na het raadplegen van de beelden naar de stafschopstip. De Poolse doelman pakte echter uit met een knappe redding op de elfmeter van Messi.

Vlak voor de pauze konden ook Alvarez en De Paul de Poolse keeper niet verschalken.

Argentijns overwicht

Vroeg in de tweede helft kon Argentinië wel zijn dominantie verzilveren. Een gekruist schot van Mac Allister hobbelde net naast de paal binnen. Polen reageerde met een kopbal van Glik die net naast ging. In de 68e minuut verdubbelde Alvarez de score met een schicht in de rechterbovenhoek. Messi besloot nadien op Szczesny en Alvarez trapte de bal in het zijnet.

De Polen slaagden er geen enkele keer in om Lewandowski in stelling te brengen.

De Argentijnen drongen niet meer aan, Lautaro Martinez trapte nog voorlangs en een stifter van Tagliafico werd van de lijn gehaald door Kiwior.

In groep C eindigt Argentinië zo op de eerste plaats met 6 op 9. Polen en Mexico tellen 4 punten, maar Polen heeft een beter doelsaldo (0 tegenover -1). Saoedi-Arabië is vierde met 3 punten.