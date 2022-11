Australië boekt zuinige zege tegen Tunesië

Australië heeft zaterdag op het WK in Qatar met 0-1 gewonnen van Tunesië op de tweede speeldag in groep D. De Socceroos herpakten zich zo na de 4-1 nederlaag tegen titelverdediger Frankrijk. Tunesië, dat eerder 0-0 gelijkspeelde tegen Denemarken, blijft achter met 1 op 6 maar is ook nog niet uitgeschakeld.

Beide coaches voerden in vergelijking met de eerste wedstrijd één wissel door. Bij de Tunesiërs nam Sliti op het middenveld de plaats in van Ben Slimane. In het Australische elftal verving Karacic op de rechtsachter de geblesseerde Atkinson.

Net als op de eerste speeldag tegen Frankrijk kwam Australië ook in hun duel tegen Tunesië op voorsprong. Mitchell Duke kopte de Socceroos na 23 minuten op 0-1 in het Al Janoub Stadium. De Australische aanvaller, die in de Japanse tweede klasse voetbalt, verzilverde zo de eerste echte kans in een tot dan vrij gesloten en potige wedstrijd.

Tunesië toonde zich in de slotfase van de eerste helft met kansen voor Dräger en Msakni maar miste precisie voor het doel van Mathew Ryan, het voormalige sluitstuk van Club Brugge en KR Genk die opnieuw de aanvoerdersband droeg van zijn land.

Na de koffie voerde Tunesië stelselmatig de druk op. De Adelaars van Carthago kampeerden op de helft van de Australiërs, maar die prikten wel af en toe tegen. Zo kon een glijdende Leckie net niet bij een voorzet van invaller MacLaren en trapte Mooy maar net over de kooi van de Tunesische doelman. Aan de overzijde moest Ryan enkele keren zijn kunnen tonen maar hij hield in een prangende slotfase zijn netten ongeschonden.

Dankzij de driepunter behoudt Australië een reële optie op kwalificatie voor de achtste finales. Op de slotspeeldag wacht met Denemarken wel nog een serieuze opdracht. Voor Tunesië ziet het er, met amper 1 punt en nog een duel tegen Frankrijk in het verschiet, niet goed uit.