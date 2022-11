Australië met groepswinnaar Frankrijk naar achtste finales

Australië heeft zich donderdag in Al Wakrah voor de achtste finales van het wereldkampioenschap in Qatar geplaatst. In het Aljanoubstadion greep het de tweede plaats in groep D door met 1-0 te winnen van Denemarken. Mathew Leckie scoorde het enige doelpunt van de partij in de 60e minuut.

Frankrijk, eerder al zeker van de kwalificatie, leed in het Education Citystadion in Ar Rayyan een 1-0 nederlaag tegen Tunesië, maar is desondanks groepswinnaar. Het doelpunt van Wahbi Khazri (58e) leverde Tunesië niet meer dan de derde plaats in de groep op. Denemarken moest winnen om naar de laatste zestien door te stoten, voor Australië kon een gelijkspel volstaan. Dat gegeven leverde een partij eenrichtingsvoetbal op. De Denen domineerden, maar grote kansen creëren lukte hen tegen een stug verdedigend Australië niet.

Het doelpunt van de Tunesiërs tegen Frankrijk had onmiddellijk impact op het treffen tussen Australië en Denemarken. Ook de Socceroos hadden nu immers een driepunter nodig en amper twee minuten na het Tunesische doelpunt maakte Leckie er op een counter 1-0 van. Voormalig Genk-verdediger Joakim Maele sloeg daarbij een belabberd figuur en werd prompt gewisseld. Club Brugge-spits Andreas Skov Olsen mocht eveneens naar de kant. Hun vervangers slaagden er evenmin in een bres te slaan in het Australische bolwerk.

Het is de tweede keer dat de Australiërs de achtste finales van een WK bereiken. In 2006 lukte hen dat in Duitsland door in hun groep tweede te worden, na Brazilië, maar voor Kroatië en Japan. In de achtste finales gingen ze er toen met 1-0 uit tegen Italië. Deze keer geven ze zaterdag in het Ahmed bin Alistadion in Ar Rayya de winnaar van een groep met Polen, Argentinië, Saoedi-Arabië en Mexico partij om een plaats in de kwartfinales.

De Fransen nemen het zondag in het Al Thumamastadion in Doha in hun achtste finale op tegen de tweede van die groep C.