B-team Brazilië stelt groepswinst veilig tegen Kameroen ondanks 1-0-nederlaag

Brazilië heeft vrijdagavond op de derde en laatste speeldag in groep G op het WK voetbal in Qatar de groepswinst veiliggesteld tegen Kameroen ondanks een 1-0-nederlaag. De Ontembare Leeuwen overleven op hun beurt de groepsfase niet.

Net voor het kwartier moest Devis Epassy een eerste grote Braziliaanse kans in de vorm van een kopslag van Gabriel Martinelli uit zijn doel ranselen. De Goddelijke Kanaries, die met een veredeld B-elftal aan de aftrap verschenen, hadden de match in handen, maar het bleef uitkijken voor tegenprikken. In het slot van de eerste helft schudde Ederson een knappe redding uit zijn mouwen op een overhoekse kopbal van Bryan Mbeumo.

Zo’n handvol minuten na de onderbreking knalde de Kameroense kapitein Vincent Aboubakar voorlangs. Niet veel later stak Brazilië nog eens de neus aan het venster, met opnieuw Martinelli die Epassy tot een noodzakelijke reflex dwong. Aboubakar (90.+2) kroonde zich in blessuretijd tot de held van de natie met de winning goal. Hij trok tijdens zijn viering evenwel zijn truitje uit, wat hem op een tweede gele kaart kwam te staan.

Samen met groepswinnaar Brazilië (6 ptn.) gaat ook Zwitserland met hetzelfde puntentotaal mee door naar de achtste finales na een spectaculaire 2-3 overwinning tegen Servië, dat laatste eindigt in de poule met amper een punt. Kameroen besluit op de derde plaats met 4 punten. De Zuid-Amerikanen nemen het bij de laatste zestien op tegen Zuid-Korea, terwijl de Zwitsers de degens kruisens met Portugal.