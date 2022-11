Brazilië maakt zich zorgen over enkelblessure van Neymar

Brazilië startte de jacht op een zesde wereldtitel donderdag met een 2-0 zege tegen Servië, maar zag wel sterspeler Neymar met een enkelblessure uitvallen.

‘We moeten een dag tot twee dagen wachten, voor we de ernst van de blessure kunnen bepalen’, vertelde teamarts Rodrigo Lasmar. ‘Het gewricht is nu flink opgezwollen. We zijn al met de behandeling begonnen, maar pas als de zwelling is afgenomen, kunnen we een exacte diagnose stellen.’

Neymar kampte eerder bij PSG ook al met enkelproblemen.

‘Ik heb er alle vertrouwen in dat Neymar dit WK nog speelt’, maakte de Braziliaanse bondscoach Tite zich sterk op de persconferentie na de match. ‘Hij voelde de pijn, maar koos ervoor om toch op het terrein te blijven, om zijn teammaats te helpen. Wat een attitude! Hij heeft me verbaasd, ik had zelfs niet gezien dat hij zich blesseerde. Opmerkelijk dat hij de pijn zolang kon verbijten, pas na elf minuten vroeg hij om gewisseld te worden. We zien hem nog terug, daar ben ik zeker van!’

Over de prestatie van zijn team was Tite meer dan tevreden. ‘Servië speelde vooral in de eerste helft heel goed. Ze hielden het ritme bijzonder hoog. Maar het was moeilijk om dat vol te houden en we hebben ze bij de keel kunnen grijpen. Makkelijk was dat niet, het vergde een grote inspanning. Om in dit klimaat goed te presteren moet je fysiek top zijn.’

In tegenstelling tot andere favorieten als Argentinië en Duitsland liet Brazilië geen steekje vallen. ‘Bij een eerste wedstrijd wordt iedereen zenuwachtig, dat zit in de menselijke natuur, maar ik heb geprobeerd de spelers te kalmeren’, zei Tite. ‘Tijdens de rust heb ik ze gevraagd om de adrenaline wat te laten zakken en lichtvoetig te spelen.’