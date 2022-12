Brazilië met sambavoetbal voorbij Zuid-Korea en naar de kwartfinales: 4-1

Brazilië heeft zich maandagavond vlot geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. De Seleçao versloeg in het Stadium 974 in Doha Zuid-Korea met 4-1. Bij de rust hadden de Goddelijke Kanaries de buit al binnen na een bij momenten oogstrelende demonstratie van sambavoetbal.

Na de 1-0 nederlaag tegen Kameroen op de slotdag van de groepsfase greep de Braziliaanse bondscoach Tite voor de wedstrijd tegen Zuid-Korea terug naar de vaste basiself die met 2-0 won van Servië op de openingsspeeldag. Enkel verdediger Alex Sandro ontbrak door een spierblessure. Met Neymar, hersteld van zijn enkelblessure, beschikte de bondscoach bovendien terug over het volledige offensieve vermogen.

Tegen Zuid-Korea sloeg Brazilië de studieronde over en rekende het al in de openingsfase af met een vervelende statistiek. In zijn vorige vijf WK-wedstrijden wist La Seleçao namelijk niet te scoren in de eerste helft, maar tegen de Koreanen had het slechts een kans nodig om de score te openen. Vinicius Jr (7.) scoorde zijn eerste WK-doelpunt voor Brazilië na goed voorbereidend werk van Raphinha.

Zijn treffer bleek het startschot te zijn voor een geweldige eerste helft van de Brazilianen, die hun Koreaanse tegenstanders helemaal uit verband speelden. Neymar (13.) verdubbelde de score vanop de stip, Richarlison zette de 3-0 op het bord na een geweldige collectieve aanval. Lucas Paqueta (36.) stuurde Zuid-Korea richting de kleedkamers met een vierdubbele achterstand.

Weerwerk



De Koreanen, op adem gekomen tijdens de rust, wilden een blamage vermijden en kwamen na de hervatting frisser voor de dag. Sterspeler Son Heung-Min testte doelman Alisson, maar het Braziliaanse sluitstuk stond pal. Ook een poging van Hwang Hee-Chan, de beste man bij Zuid-Korea, zweefde hij uit zijn doel. Een kwartier voor affluiten moest hij zich toch gewonnen op een raketschot van de ingevallen Paik Seung-Ho (76.), die met zijn knappe treffer de Koreaanse eer redde.

De Braziliaanse aanvallers zaten daarentegen door hun beste krachten en kwamen niet meer tot scoren.

Vrijdag staat Brazilië in de kwartfinale tegenover vicewereldkampioen Kroatië, dat in zijn achtste finale voorbij Japan ging na strafschoppen.