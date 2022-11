Bruno Fernandes scoort twee keer en loodst Portugal naar tweede ronde

Portugal heeft zich maandagavond geplaatst voor de tweede ronde op het WK voetbal in Qatar en lijkt met zes op zes aardig op weg naar groepswinst. In het Lusailstadion werd er na twee doelpunten van Bruno Fernandes met 2-0 gewonnen van Uruguay, in een heruitgave van de achtste finales op het WK 2018 in Rusland. Toen trokken de Uruguayanen aan het langste eind en nu heeft Portugal dus zijn revanche te pakken.

Na een slaapverwekkende vertoning aan een wandeltempo in de eerste helft, schudde een veldbestormer met een regenboogvlag Lusail vlak na de pauze voor het eerst wakker. De persoon in kwestie werd hardhandig tegen de mat gewerkt en nadien door de autoriteiten afgevoerd. Op zijn shirt stond het opschrift ‘Red Oekraïne’. De bijna 90.000 fans waren zo net op tijd wakker om Bruno Fernandes de 1-0 in doel te zien schilderen.

Op het veld ging Cristiano Ronaldo nog met de eer van de treffer lopen, uit de herhaling bleek echter dat CR7 het leer niet meer had geraakt. Nog geen 119e treffer voor Cristiano dus in het Portugese nationale shirt, bij deze is Zuid-Korea gewaarschuwd voor het duel op de slotspeeldag. Zijn eerste voor Portugal scoorde CR7 in juni 2004 in de groepsfase van het EK in eigen land tegen Griekenland, meer dan 18 jaar geleden.

Eerder dit toernooi schoot hij zichzelf al in de geschiedenisboeken door de speler te worden die op vijf WK’s de weg naar de netten vond. Hij doet daarmee beter dan zijn eeuwige rivaal Lionel Messi, de Braziliaanse legende Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose, die allen op vier WK’s de netten deden trillen. Mogelijk hoeft Ronaldo niet eens meer uit de regio te vertrekken, want volgens de Amerikaanse tv-zender CBS ligt voor hem een monstercontract van 216 miljoen euro voor drie jaar te wachten bij Al-Nassr uit Saoedi-Arabië, een buurland van Qatar. Ook vorige zomer was er al sprake van een monsterbod uit Saoedi-Arabië. In de toegevoegde tijd van de wedstrijd legde Fernandes van op de stip de 2-0 eindstand vast, na een handsbal in de zestien.

De sterkte van Portugal is deze keer misschien net wel het feit dat het team steeds minder afhankelijk is geworden van de vijfvoudige Gouden Bal, die met zijn 37 lentes zijn beste jaren achter de rug lijkt te hebben. De Portugese kern is dan weer versterkt in de breedte, wat op een toernooi met een snelle opeenvolging van wedstrijden alleen maar een voordeel kan zijn. Van de vijf Portugese doelpunten op dit WK kwam er slechts eentje op naam van Ronaldo en dat was dan nog een strafschop. In de groepsfase van het vorige WK scoorde Portugal ook vijf keer, vier daarvan kwamen van de voet van Cristiano Ronaldo.

Voor een moedig Uruguay dreigt de uitschakeling, in deze verraderlijke groep. La Celeste zal op de slotspeeldag nog vol aan de bak moeten tegen Ghana, niet meteen de makkelijkste opdrach