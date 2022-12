Brusselse politie voert tiental administratieve aanhoudingen uit

De Brusselse politie heeft zaterdagavond een tiental administratieve aanhoudingen verricht na de relletjes die het supportersfeest naar aanleiding van de wedstrijd Marokko-Portugal hebben ontsierd. Dat meldt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.

De sfeer na de wedstrijd Marokko-Portugal was helemaal omgeslagen. Waar honderden supporters zich eerst nog feestelijk hadden verzameld, deden zich later de eerste confrontaties voor met de politie. Op de Lemonnierlaan werd nog gefeest en gedanst, maar vlakbij op de kleine Brusselse ring had de politie al traangas moeten inzetten en is zonet het waterkanon aangerukt. Relschoppers hebben her en der al schade veroorzaakt.

“Onmiddellijk na de voetbalmatch werden de Zuidlaan in de richting van de Anderlechtse Poort, en de Poincarélaan vanaf de Ninoofsepoort preventief afgesloten voor het verkeer, net als de Hallepoorttunnel richting Zuid”, zegt de politiewoordvoerster. “Na de wedstrijd was er vooral sprake van een grote massatoeloop van feestvierders in de volgende sectoren: Lemonnier/Zuid en Dansaertwijk te Brussel, Zwarte Vijvers en gemeenteplein te Sint-Jans-Molenbeek en tussen Paviljoen en Berenkuil te Schaarbeek. We stelden vast dat er massaal gebruik werd gemaakt van pyrotechnisch materiaal.”

“De ouderen uit de wijk hebben net als vorige keer een ketting gevormd om de gemoederen te bedaren”, klinkt het verder. “Onze diensten zijn onmiddellijk tussengekomen voor kleine groepen relschoppers die projectielen naar de ordediensten gooieden en vuurwerk gebruikten in de buurt van de Poincarélaan en het Luchtvaartsquare in Brussel en op het Baraplein in Anderlecht. Op dit moment zijn er een tiental administratieve aanhoudingen voor ordeverstoring en is er geen melding van noemenswaardige schade.”

Feest in Antwerpen

Toeterende auto’s, juichende mensen, vlaggen en vuurwerk. De plaatsing van het Marokkaanse elftal voor de halve finales van het WK voetbal in Qatar werd in Antwerpen uitbundig gevierd. Honderden mensen zijn op straat gekomen.

De politie had daarom de Turnhoutsebaan in Borgerhout afgesloten voor het openbaar vervoer en alle autoverkeer. Ook de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel was afgesloten tussen de Emiel Vloorstraat en de De Bruynlaan. De Antwerpse politie hield een oogje in het zeil en ook tal van vrijwilligers waren op de been om het feestgedruis in goede banen te leiden. Zo had buurtwerkorganisatie Saamo opnieuw een mensenketting gevormd op de Turnhoutsebaan.