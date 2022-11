Costa Rica wint op een diefje van Japan

Costa Rica heeft zondagmiddag op het WK in Qatar met 0-1 gewonnen van Japan. Keysher Fuller scoorde na 81 minuten uit zowat de enige mogelijkheid voor ‘Los Ticos’. Japan had daarvoor met de kansen gemorst.

Costa Rica verloor eerder in groep E met 7-0 van Spanje terwijl Japan op de eerste speeldag Duitsland verraste met 1-2. Om 20 uur staat de clash tussen Spanje en Duitsland op het programma. In de stand hebben Costa Rica, Japan en Spanje allemaal 3 punten. Duitsland heeft nog geen enkel punt.

Hoewel Japan op de eerste speeldag stuntte tegen de Mannschaft, ging bondscoach Moriyasu toch met de grove borstel door zijn elftal. Hij voerde vijf wissels door en dropte onder meer Ayase Ueda, de spits van Cercle Brugge, in zijn team. Bij Costa Rica behield de Colombiaanse trainer Suarez ondanks de pandoering tegen Spanje het vertrouwen in negen van de elf spelers, onder wie Oscar Duarte (ex-Club Brugge) centraal achterin.

Voortvarend van start

Japan startte in het Ahmad bin Ali Stadium in Al Rayyan voortvarend en trachtte de Costaricanen meteen naar de keel te grijpen. Maar de roodhemden waren duidelijk niet van plan om opnieuw opendeurdag te houden en verweerden zich fel. Het leverde flink wat stevige duels op maar de kansen waren erg schaars. Na een flauwe eerste helft was 0-0 de logische ruststand.

Japan kwam met duidelijk aanvallendere intenties uit de kleedkamer. Keylor Navas moest meteen aan de bak na een schot van Morita. De ‘Samurai Blue’ gingen nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer maar botsten op een dubbele afweergordel van de Costaricanen. Ook de inbreng van oude bekenden Mitoma (ex-Union) en Ito (ex-Genk) bracht niet het verhoopte resultaat.

De onmondigheid voorin brak de Japanners in de slotfase zuur op. Bij zowat hun enige kans uit de wedstrijd scoorden de Costaricanen zowaar. Keysher Fuller trapte het leer buiten het bereik van doelman Gonda tegen de netten. Het leverde Costa Rica een zeer gevleide zege én de drie punten op.

Later op de dag is het uitkijken naar de clash tussen Spanje en Duitsland. Ook voor België wordt dit een belangrijke wedstrijd want bij kwalificatie van de Rode Duivels komt de tegenstander in de achtste finales uit deze poule. Duitsland stond er na het verlies tegen Japan benard voor maar deze onverwachte overwinning van Costa Rica opent weer perspectieven voor de Mannschaft.