Courtois zag Belgen gevleid winnen: “Moeten beter spelen als we ver willen geraken”

Thibaut Courtois blonk als vanouds uit in de WK-opener van de Rode Duivels, woensdag op de eerste speeldag van groep F tegen Canada (1-0). De doelman van Real Madrid redde vroeg in het duel bij een 0-0 tussenstand een strafschop van Alphonso Davies. “Ik ben heel tevreden met de drie punten, maar we moeten wel beter spelen als we ver willen geraken op het toernooi”, zei de Limburger in een eerste reactie.

“Het niveau dat Spanje vandaag bijvoorbeeld haalde, moeten wij ook nastreven. Maar goed, op een groot toernooi telt enkel het resultaat. Het moet niet altijd met het beste voetbal. Drie punten is een goed begin, zeker omdat de anderen gelijk hebben gespeeld. Nu moeten we gewoon vooruitkijken naar zondag.Winnen tegen Marokko en we zijn geplaatst”, verklaarde Courtois langs het veld bij Sporza/RTBF.

“Canada was vandaag heel moeilijk bespeelbaar. Ze speelden erg fysiek en zetten erg veel druk op de man. Wij stonden in de eerste helft telkens twee, drie meter van de man af. Zij brachten ons in de problemen met hun intense pressing. In de tweede helft speelden we veel beter. Dan hebben we enkel wat afstandsschoten weggegeven.” “Ik had de penalty’s op voorhand wat bestudeerd. Ik wist ook dat hij nog niet veel penalty’s getrapt had. Het was wel erg handig dat ik hem stopte, want als we dan al achterkomen, zag ik het somber in.”

De Bruyne na felbevochten zege tegen Canada: “Eerste match op WK is altijd speciaal”

Kevin De Bruyne beseft dat de Rode Duivels hun niveau moeten opkrikken, willen ze potten breken op het WK in Qatar. België won zijn opener in groep F woensdag na een felbevochten wedstrijd met 1-0 van Canada. “Het was vandaag niet goed genoeg”, gaf de sterspeler van Manchester City eerlijk toe.

“Als team waren we beneden niveau, maar ook ik kan nog veel beter. We beseffen dat er nog wat zaken zullen moeten veranderen, maar het is belangrijk dat we vandaag de drie punten op zak steken. Uiteindelijk draait het daar nog altijd om. Een eerste match op een WK is altijd speciaal”, zei De Bruyne langs het veld bij Sporza/RTBF. “Het ontbrak ons in de eerste helft aan vechtlust. Dat is altijd een beetje ons probleem geweest. Hard werken is een minimumvereiste als het niet goed loopt en dat hebben we dan ook wel gedaan. Maar het spel moet beter. Ik denk niet dat we last hadden van stress. Ik kan niet voor anderen spreken, maar ik ben zelf altijd heel rustig gebleven. We maakten het enkel onszelf moeilijk.”

De Bruyne ging tijdens de wedstrijd even in discussie met Toby Alderweireld. “Het ging puur over voetbalzaken. Ik vond dat we te veel voor de lange bal kozen en niet genoeg de ruimte benutten, terwijl die er wel was. Maar dat is een discussie die op het veld gebeurt en daar is niets mis mee.”