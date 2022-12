Cristiano Ronaldo evenaart wereldrecord aantal caps, maar verlaat WK in tranen

Cristiano Ronaldo kwam zaterdag als invaller in de 51e minuut op het veld tijdens de kwartfinale op het WK voetbal tussen Marokko en Portugal. Hij verzamelde zo zijn 196e cap voor de Portugese nationale ploeg en komt daarmee naast wereldrecordhouder Bader Al-Mutawa uit Koeweit.

Toch werd het geen vrolijke dag voor Ronaldo. Portugal verloor haar kwartfinale verrassend met 1-0 van Marokko en is zo uitgeschakeld op het WK. Ronaldo ging in Doha in zijn mogelijk laatste WK-match in tranen van het veld. De 37-jarige aanvaller, vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, behaalde zijn eerste cap voor Portugal in augustus 2003, op achttienjarige leeftijd, tegen Kazachstan (1-0 zege). Hij is de enige speler in de geschiedenis van het voetbal die in vijf WK’s kon scoren.

In Qatar zette hij in de eerste groepswedstrijd tegen Ghana (3-2 zege) een strafschop om. In de achtste finale tegen Zwitserland (6-1 zege) verdween hij naar de bank, daar startte hij ook in de kwartfinale tegen Marokko. In Europa was Ronaldo al geruime tijd recordhouder. Hij heeft er een grote voorsprong op de Spanjaard Sergio Ramos (180 caps) en de Italiaan Gianluigi Buffon (176 caps). Met 118 goals is Ronaldo ook de topschutter aller tijden van Portugal.