Cristiano Ronaldo helpt Portugal met historische treffer voorbij Ghana

Portugal heeft donderdagavond in zijn eerste groepswedstrijd op het WK in Qatar met 3-2 gewonnen van Ghana. Cristiano Ronaldo opende na 65 minuten vanop de stip de score in het Stadium 974 in Doha. Hij werd zo de eerste speler ooit die raakt schiet op vijf verschillende WK’s.

Ghana kwam snel langszij via André Ayew (73.) maar Portugal trof nadien nog twee keer raak langs Joao Félix (78.) en invaller Rafael Leao (80.). De tweede Ghanese treffer van Osman Bukari (89.) kwam te laat. Eerder op de dag speelden Uruguay en Zuid-Korea ook in groep H 0-0 gelijk. Volgende week maandag (28 november) staat Portugal tegenover Uruguay en neemt Zuid-Korea het op tegen Ghana.

Alle ogen waren vooraf nog meer dan anders gericht op Ronaldo. CR7 kende een bewogen aanloop naar zijn vijfde WK na een explosief interview waarin hij zijn gal spuwde over de gang van zaken bij Manchester United, waarna zijn contract er werd ontbonden. De vijfvoudige Gouden Bal droeg tegen Ghana als vanouds de aanvoerdersband en was in de openingsfase meteen gevaarlijk. Hij verscheen oog in oog met de Ghanese doelman Zigi maar zijn controle was niet optimaal waardoor hij niet kon afdrukken. Even later toonde de Portugees zich opnieuw met een stevige kopbal, die maar net naast ging.

De toon was meteen gezet voor een portie eenrichtingsvoetbal. Portugal drukte de Black Stars uit Ghana tegen het eigen doel maar die verdedigden stug. Ronaldo vond na een half uur toch een gaatje maar zijn goal werd afgekeurd wegens een voorafgaande duwfout van de Portugees. De 0-0 ruststand was vooral voor de Ghanezen gevleid.

Na de pauze was de eerste mogelijkheid voor de Afrikanen. Ajacied Kudus knalde na een knappe ren naast de kooi van Diogo Costa. Portugal was minder dominant maar kwam halfweg de tweede periode wel op voorsprong. De Amerikaanse scheidsrechter Ismail Elfath legde de bal op de stip na een (lichte) duwfout op Ronaldo. Die nam het geschenk met dank in ontvangst en zette Portugal op voorsprong. Meteen mocht de 37-jarige Portugees weer een record bijschrijven. Hij is nu de eerste speler die op vijf WK’s heeft gescoord. Hij doet daarmee beter dan zijn eeuwige rivaal Lionel Messi, de Braziliaanse legende Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose, die allen op vier WK’s de netten deden trillen.

De recordgoal van Ronaldo bleek het startsein van een dolle slotfase waarin nog vier keer werd gescoord. Eerst tikte André Ayew de gelijkmaker voor Ghana binnen, maar na snelle goals van Joao Felix en invaller Rafael Leao leek Portugal de schaapjes op het droge te hebben. Ghana scoorde evenwel nog de aansluitingstreffer via Osman Bukari, waarna het in de negen minuten extra tijd nog bibberen was voor de Portugezen. De inmiddels naar de kant gehaalde Ronaldo zag zijn teamgenoten evenwel standhouden, al maakte Inaki Williams bijna nog gelijk. Hij profiteerde net niet van een onoplettendheid van doelman Costa om alsnog de onverhoopte 3-3 te scoren.

