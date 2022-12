Een onstabiele verdediging, geen ideeën op het middenveld, geen doortastendheid in de aanval: Duitsland viel op het WK nog maar eens van zijn voetstuk.

Nee, Hansi Flick denkt er niet aan om op te stappen. Dat liet hij donderdagavond, na de uitschakeling op het WK, nog eens horen. Hij kijkt uit naar het EK van 2024 in eigen land. Uiteindelijk, zegt hij, heeft de Duitse nationale ploeg voldoende potentieel.

Dat typeert de bondscoach: Flick is een predikant van het positivisme, hij overlegt graag met zijn assistenten, hij betrekt de spelers bij zijn ideeën, hij heeft in zijn ambtsperiode van vijftien maanden de wat verlammende sfeer die er onder Joachim Löw in de Mannschaft hing weggenomen. Zijn manier van voetballen vraagt intensiteit, variatie, initiatief, esthetiek. Maar geen drang naar pure schoonheid, het gaat om het scoren.

Zo klonk het voor het WK en iedereen leek mee te gaan in zijn verhaal. Want Flick verkoopt zijn boodschap goed, hij neemt naar buiten ook de verantwoordelijkheid als er iets scheef loopt, al spreekt hij intern duidelijke taal. Een innovator is hij niet, hij is in zijn keuzes wat conservatief en zeker niet moedig, maar het optimisme in de spelersgroep was groot.

‘Hansi Flick is de ideale trainer voor speciale toernooien’, zei Manuel Neuer. En de doelman voegde eraan toe: ‘De defensie wordt de sleutel voor het succes. En belangrijk is dat we een aanvaller hebben die niet veel kansen nodig heeft om te scoren.’

Juist dat waren de pijnpunten van de Duitse ploeg. De verdediging straalde geen zekerheid uit, vooraan stak het gebrek aan koelbloedigheid de ogen uit. Tekenend is dat Flick tijdens het tweede duel tegen Spanje de internationaal compleet onbekende Niclas Füllkrug inbracht, de 29-jarige spits van Werder Bremen die vorig seizoen nog in de Tweede Bundesliga speelde. Füllkrug zorgde wel voor de gelijkmaker die Duitsland in de race voor de achtste finale hield.

© GETTY

Lichtpunt Musiala

Maar na de verrassende zege van Japen tegen Spanje is de deur definitief dichtgeklapt. Net zoals in 2018 wordt Duitsland al in de eerste ronde van het WK geëlimineerd. De ploeg, zo bleek nu, wordt zwaar overschat. De viervoudige wereldkampioen is niet bij machte om zijn wil op te dringen tegen ploegen die diep terugvallen, er is een onvermogen om via vloeiende acties defensies open te scheuren.

Dat in de wedstrijd tegen Costa Rica voortdurend Jamal Musiala, een van de schaarse lichtpunten, werd gezocht, is tekenend voor die machteloosheid. De middenvelder van Bayern München heeft talent, hij is creatief, maar amper negentien jaar.

Fricties

Eigenlijk begon de neergang van de Duitse nationale ploeg al na de wereldtitel die in 2014 werd gewonnen. Er is te weinig doorstroming van talent, er schort wat aan de opleiding, er zijn hervormingen nodig. Wat dat betreft staat nu ook technisch directeur Oliver Bierhoff, achttien jaar bij de voetbalbond, ter discussie. Zoals nu veel zaken onder het vergrootglas worden gelegd.

Maar de realiteit is dat de status die Duitsland had is verbleekt. Er is te gewoon te weinig talent en dat los jet bij gebrek aan een gedegen onderbouw niet zomaar op. In Qatar bleek bovendien dat er te weinig vuur zat in de ploeg, dat de instelling bij momenten te wensen overliet, dat er geen harmonie was, dat er geen leiders zijn en in het elftal geen duidelijke hiërarchie.

En er waren fricties. Zoals na de wedstrijd tegen Japan duidelijk werd toen Ilkay Gündogan bij een van de tegendoelpunten sprak van ‘de gemakkelijkste goal die ooit op een WK is gevallen’. Hij wees daarbij naar de opstelling.

© Getty

Crisisvergadering

Hansi Flick heeft op dit WK geen goede beurt gemaakt. Zijn wissels waren voor discussie vatbaar en hij deed ongelukkige ingrepen, zoals onder meer toen hij de sterke defensieve middenvelder Joshua Kimmich naar de positie van rechtsachter overhevelde.

Samen met Bierhoff wordt Flick volgende week op de hoofdzetel van de Duitse voetbalbond verwacht voor een crisisvergadering. Bondsvoorzitter Bernd Neuendorf wil een duidelijke sportieve analyse en vooral ook perspectieven horen voor de toekomst. Het EK in Duitsland begint binnen achttien maanden. Geen mens die weet hoe Flick tegen dan het roer zal omgooien.