De missie van Mbappé: opnieuw wereldkampioen worden om de kritiek te counteren

Bij afwezigheid van Karim Benzema wil Kylian Mbappé Frankrijk op zijn eentje naar een tweede opeenvolgende wereldtitel leiden. Zijn begin is alleszins verschroeiend.

‘Moeten we Kylian Mbappé zijn lichaam of zijn ego sparen in de match tegen Tunesië?’ Een journalist van L’Equipe stelde de Franse bondscoach Didier Deschamps dinsdag een nogal directe vraag. Het beeld van de nummer 10 van het Franse elftal heeft de laatste maanden namelijk een deuk gekregen door verschillende controverses, zoals de soap rond zijn contractverlenging bij PSG, zijn vermeende worsteling met Neymar of zijn ongepast gelach toen hem en PSG-coach Christophe Galtier werd gevraagd of ze niet beter met de trein in plaats van het vliegtuig zouden reizen.

Bij de blauwhemden is de kritiek op het vermeende ego van de superster niet nieuw. Eerst en vooral heb je daar het debacle van het EK 2021, toen hij geen enkele keer scoorde en de beslissende penalty tegen de Zwitsers miste. ‘Het spijt me voor de misser’, verontschuldigde Mbappé zich na de wedstrijd. ‘Ik wilde het team helpen, maar ik faalde. Ik zal vannacht moeilijk in slaap kunnen vallen, maar zo is nu eenmaal de sport waar ik zo van hou.’

Afgelopen maart was er vervolgens de extrasportieve controverse toen Mbappé zijn portretrechten bij de Franse bond wou herzien. Zo wou hij niet op reclame staan van enkele belangrijke sponsors van de federatie zoals KFC of het gokbedrijf Betclic. En dan zijn er nog de andere controverses op het veld toen Kylian Mbappé openlijk kloeg over zijn te centrale rol bij PSG waar hij zich niet kan uitleven zoals bij de nationale ploeg waar hij op de flank speelt. Daar verweet Olivier Giroud hem net voor het EK dan weer dat hij amper bruikbare ballen kreeg van de Franse superster. Ondertussen is het akkefietje wel bijgelegd, maar het zorgde toch voor een erg gespannen sfeer in de kleedkamer.

Al die controverses tastten het imago van Mbappé serieus aan, die na zijn vroege bloei bij Monaco, zijn klinkende transfer naar PSG en zijn eerste wereldtitel op amper 20-jarige leeftijd als de ideale schoonzoon werd beschouwd. Hij werd aanvankelijk nog geprezen om zijn kalmte en zijn goeie communicatie tot de roem en de overdreven schijnwerpers een andere persoonlijkheid aan het licht brachten.

Kylian Mbappé na de gemiste penalty tegen Zwitserland op het afgelopen EK. © GETTY

De derde ster is van hem

In Qatar wil Kylian Mbappé dat allemaal achter zich laten. Dé missie is die derde ster behalen en dat hij daarmee geassocieerd wordt, meer dan bij de wereldtitel in 2018 toen het collectief meer naar buiten kwam. De prestaties van Raphael Varane, Ngolo Kanté, Paul Pogba en Antoine Griezmann bleven toen meer bij dan de kunstjes van Mbappé.

Griezmann lijkt in Qatar wel zijn beste vorm terug te vinden met de nauwkeurigheid en de defensieve grinta die hem zo kenmerkten. Hij is het ook die de perfecte voorzet verstuurde voor de dij van Mbappé bij de beslissende goal van Frankrijk tegen Denemarken in de groepsfase. Maar hoewel Griezou opnieuw schittert, is zijn ster tanende en is hij veel minder het centrum van de ploeg dan vier jaar geleden. Tot vreugde van Mbappé, natuurlijk.

Voetbal gaat niet alleen over ego’s en Deschamps die een journalist daar eventjes aan deed herinneren: ‘Dus het probleem zou zijn ego zijn? Wat weet jij daarvan? Wil hij spelen? Kylian heeft geen ego. Ik bedoel, hij is belangrijk, hij is beslissend en met zijn prestaties zijn alle ogen op hem gerucht. Maar hij heeft altijd deel uitgemaakt van een collectief’.

Dat Mbappé alles naar zich toetrekt, kan je ook lezen in de cijfers. Zo had de Franse spits na twee speeldagen al meer balcontacten op het veld van de tegenstander had geraakt dan negen andere selecties met alle spelers samen, waaronder ook België. Het illustreert de gulzige kant van KM7, die altijd op zoek is naar de beste plek dicht bij het doel om de turbo te starten of zelf tot een kans te komen.

De PSG-aanvaller was ook de meest betrokken speler bij situaties die tot een schot leidden – Opta telde er 23 – en hij had eenhand in vijf van de zes doelpunten van Frankrijk in de groepsfase. Meer nog, zijn aantal expected goal (4,3) is het hoogste van alle spelers.

Mbappé viert zijn treffer tegen Denemarken, zijn tweede al op dit WK. © GETTY

Slechts twee spelers doen beter

Deze cijfers tonen vooral aan dat de Franse ploeg een dodelijk wapen in haar gelederen heeft om op 18 december opnieuw wereldkampioen te worden. Eigenlijk is dat niet nieuws. Tegen Denemarken scoorde hij bijvoorbeeld al zijn 31e treffer voor Les Bleus, waardoor hij nu op gelijke hoogte staat met Zinédine Zidane. En dat al op zijn 23ste – hij wordt op 22 december 24. De posities van de twee Franse sterren zijn natuurlijk heel anders, het voetbal is misschien minder gesloten dan eind jaren negentig en begin jaren 2000, en met de Nations League biedt de internationale kalender meer mogelijkheden voor spelers om doelpunten en caps te verzamelen.

Op dit WK zijn er slechts twee spelers die al meer scoorden op de Wereldbeker na zijn zevende doelpunt tegen de Denen. Ook Luis Suarez en Lionel Messi, beiden 35, hebben zeven doelpunten op hun naam staan. Cristiano Ronaldo (37) gaat hen voor met acht en de leider, Thomas Müller, heeft 10 WK-treffers achter zijn naam staan. Zeven is ook het aantal interlanddoelpunten van Mbappé in 2022, plus twee assists. Met vijf doelpunten en één assist blijft Olivier Giroud op respectabele afstand achter de man van PSG.

Ondanks de kritiek en de controverse kan Kylian Mbappé in Qatar bewijzen dat hij wel degelijk in staat is om de Next Big thing te worden, aangezien de carrières van Messi en Ronaldo in hun nadagen zijn. Sommigen betwijfelden dit, gezien de niet altijd even fraaie aspecten van zijn personage. Maar het antwoord moet altijd op het veld gegeven worden. En daar is hij meesterlijk.