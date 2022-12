De Power Ranking van het WK: wie zijn onze favorieten na de groepsfase?

We rangschikten voor u de 16 overgebleven landen in functie van hun kansen op de wereldtitel net voor het begin van de 1/8 finales.

Het is een typisch Amerikaans gebruik: de Power Ranking, of letterlijk vertaald ‘het klassement volgens sterkte’. Het is een klassement dat in de loop van een toernooi kan veranderen in functie van hoe men de sterkte aanvoelt die elk van de deelnemers uitstraalt.

Voor dit WK waagde Sport/Voetbalmagazine zich daar ook eens aan. Na iedere fase komen we met een nieuwe update. Zo liggen de kaarten voor de 1/8 finales.

16. Polen

Op eeen bepaald moment is het wel de bedoeling dat Robert Lewandowski meer begint te scoren dan Wojciech Szczęsny penalty’s stopt om nog een rol van betekenis te spelen in dit toernooi.

15. Zuid-Korea

Het zag er in in de groepsfase al naar uit dat Heung-min Son en de zijnen het niet ver zouden schoppen. De plaatsing voor de 1/8 finales is slechts uitstel van executie.

14. Australië

Na twee erg zuivere zeges tegen Tunesië en toch wel schaduwfavoriet Denemarken is de Wereldbeker van Australië nu al meer dan geslaagd.

13. Senegal

Het was een close call in wat misschien wel de zwakste groep van het WK was, maar het gebrek aan aanvallende precisie kan Senegal nog duur komen te staan.

Senegal zette in de allesbeslissende wedstrijd Ecuador opzij. © Belga Image

12. Verenigde Staten

Goed georganiseerd, snel in de omzetting en in staat om voorin het verschil te maken, kunnen de VS Nederland erg veel pijn doen. Of zal de voorbereiding op het WK 2026 vanaf vanavond worden ingezet?

11. Kroatië

Na in een chaotische tweede helft tegen België op een haar na uitgeschakeld te zijn, mag Kroatië Josko Gvardiol bedanken voor enkele wonderen tegen Romelu Lukaku.

10. Marokko

Na een zege tegen de Belgen en zelfs groepswinst, vertrouwt de beste vertegenwoordiger van het Afrikaanse continent op dit WK op zijn ijzeren verdediging om zijn droom na te jagen.

Hakim Ziyech bepaalt het tempo van dit Marokko. © Belga Image

9. Zwitserland

Niemand praat ooit echt over ze en toch zijn ze er nog. Vijfde trip op rij naar de laatste 16 voor de Zwitsers op de voorbije WK’s en EK’s, een knappe reeks die in 2014 werd ingezet.

8. Nederland

Na de eerste plaats in hun groep zonder echt indruk te maken, kan Oranje in deze fase van het toernooi iets rustiger spelen en de bal aan de tegenstander geven. Alleen moeten ze voor die echte rust wel eerst nog de energieke Amerikanen aan de kant schuiven.

7. Japan

Winnen tegen Duitsland en Spanje zet de toon voor hun ambities. 20 jaar na de Wereldbeker in eigen land wil Japan nog eens beter doen. Daarvoor rekent het op zijn kwieke aanvallers om een nieuw hoogtepunt te bereiken.

Kan Japan nog eens stunten? © Belga Image

6. Argentinië

Na de openingsnederlaag tegen Saudi-Arabië wordt Argentinië beter en beter en kan het nog de verrassing van het toernooi worden. Want zo gaat het meestal, de beker wordt gewonnen door de ploeg die zich tijdens het toernooi kan verbeteren.

5. Portugal

Ondanks een nederlaag tegen Zuid-Korea in de laatste wedstrijd, in een match waarin de bondscoach de ploeg zwaar door elkaar had geschud, lijkt de Porugese ploeg klaar om CR7 zijn ultieme prijs te bezorgen.

4. Engeland

Het won een best eenvoudige groep zonder grote heldendaden en mag zich misschien wel dé underdog voor de titel noemen. Zeker als je weet dat de Engelsen sinds 2018 meer wedstirjden hebben gewonnen dan verloren in de knock-outfase van een toernooi.

3. Spanje

La Roja leek even uitgeschakeld door het onwaarschijnlijke Costa Rica, dat in de openingswedstrijd op een hoopje werd gespeeld, maar uiteindelijk bleef alles bij het oude ondanks de pijnlijke nederlaag tegen Japan. Om het helemaal te maken, zullen ze zowel voorin als achterin dominanter moeten zijn.

Spanje had weer alle balbezit, maar kon maar één keer scoren tegen Japan. © GETTY

2. Frankrijk

De wissels van Didier Deschamps kostte hem een verlies tegen Tunesië, maar het geoliede Plan A van Les Bleus blijft een van de grootste kanshebbers voor eindwinst.

© Belga Image

1. Brazilië

Zelfs met al die ‘vervangers’ in de startopstelling kregen de Brazilianen in het slot van de derde groepswedstrijd hun eerste goal tegen. Net genoeg om het gele monster wakker te maken.