De Power Ranking van het WK: wie zijn onze favorieten na de kwartfinale?

We rangschikten voor u de 8 overgebleven landen in functie van hun kansen op de wereldtitel net voor het begin van de kwartfinales.

Het is een typisch Amerikaans gebruik: de Power Ranking, of letterlijk vertaald ‘het klassement volgens sterkte’. Het is een klassement dat in de loop van een toernooi kan veranderen in functie van hoe men de sterkte aanvoelt die elk van de deelnemers uitstraalt.

Voor dit WK waagde Sport/Voetbalmagazine zich daar ook eens aan. Na iedere fase komen we met een nieuwe update. Zo liggen de kaarten voor de kwartfinales volgens onze redactie.

8. Kroatië

Het lijkt uitstel van executie voor de Kroaten na eerst door het oog van de naald te zijn gekropen tegen de Rode Duivels en in de 1/8 finales pas na penalty’s tegen Japan. Is Brazilië een niveau te hoog gegrepen voor Luka Modric en co?

© GETTY

7. Marokko

Dé verrassing van het toernooi, minder kan je de Marokkaanse ploeg niet noemen. De zege tegen Spanje na strafschoppen kan je eigenlijk ook moeilijk onverdiend noemen. Niets is onmogelijk voor Hakim Ziyech en co in Qatar.

Walid Regragui is de gevierde man bij Marokko. © GETTY

6. Nederland

Job done voor Nederland. Tegen de VS speelde het misschien wel zijn meest cynische match van het toernooi, maar winnen is het enige dat telt voor deze ploeg. Nu volgt met Argentinië een eerste grote test.

Nederland kende niet al te veel moeite met de VS in de 1/8 finales. © GETTY

5. Argentinië

Argentinië groeit in het toernooi. Na de nederlaag tegen Saudi-Arabië is de ploeg van Lionel Messi beter en beter geworden. Het enige probleem: het hangt allemaal nog te veel af van de vorm van de PSG-ster.

Argentinië gaat en staat met een goeie Messi. © GETTY

4. Engeland

Scoren lijkt geen probleem te zijn voor de Engelsen na opnieuw een eenvoudige zege in de 1/8 finales tegen Senegal. Is het ook voldoende om Frankrijk uit de halve finales te houden?

Engeland zit op kruissnelheid richting de wereldtitel? © GETTY

3. Portugal

No CR7, no problem. Portugal gaf zijn visitekaartje af tegen Zwitserland met maar liefst 6 goals. De vraag is nu of Ronaldo op de bank blijft of dat hij alsnog hattrickheld Gonçalo Ramos uit de ploeg houdt.

Gonçalo Ramos deed CR7 meteen vergeten. © Reuters

2. Frankrijk

Frankrijk heeft op dit WK nog geen tegenstand gekend. Na een eenvoudige groepsfase en dito 1/8 finale tegen Polen is het nu erop of eronder tegen de hongerige Engelsen.

Mbappé heeft maar één doel voor ogen: zijn tweede wereldtitel. © GETTY

1. Brazilië

Net zoals Portugal toonde Brazilië in de tweede ronde dat het klaar is voor de grotere tegenstanders. We zullen de Goddelijke Kanaries op dit WK nog veel zien dansen.