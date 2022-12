De Power Ranking van het WK: wie zijn onze favorieten na de kwartfinales?

We rangschikten voor u de vier overgebleven landen in functie van hun kansen op de wereldtitel net voor het begin van de halve finales.

Het is een typisch Amerikaans gebruik: de Power Ranking, of letterlijk vertaald ‘het klassement volgens sterkte’. Het is een klassement dat in de loop van een toernooi kan veranderen in functie van hoe men de sterkte aanvoelt die elk van de deelnemers uitstraalt.

Voor dit WK waagde Sport/Voetbalmagazine zich daar ook eens aan. Na iedere fase komen we met een nieuwe update. Zo liggen de kaarten voor de halve finales volgens onze redactie.

4. Kroatië

Je kan eens geluk hebben door een allesbeslissende penaltyreeks te winnen, maar als je het keer op keer doet, dan kan je jezelf wel een expert noemen. De laatste keer dat de Kroaten nog eens een knock-outwedstrijd na 90 minuten konden winnen, was in… 1998. Ondertussen staan ze wel voor de derde keer in vijf deelnames in de halve finales. We zien Kroatië niet meteen doorgaan tegen Argentinië, maar na 120 minuten kan alles gebeuren.

Kroatië schreeuwt het uit na de gelijkmaker van Petkovic tegen Brazilië. © GETTY

3. Argentinië

Het kostte Messi en co bloed, zweet en tranen om voorbij Nederland naar de halve finales door te stoten, maar na penalty’s lukte het ze dan toch. Kunnen ze voldoende recupereren na een slopende wedstrijd om opnieuw hun beste voetbal te laten zien tegen Kroatië?

Kan Lionel Messi zijn eerste wereldtitel grijpen? © GETTY

2. Marokko

Pure geschiedenis hebben de Leeuwen van de Atlas geschreven door als eerste Marokkaanse ploeg naar de halve finales van een WK door te stoten. Op basis van hun spel, enthousiasme en de roze wolk waar ze nu op zitten, geven we ze een kans tegen Frankrijk, maar krijgt bondscoach Regragui nog wel 11 spelers aan de aftrap na alle blessures?

Marokko moet nu tegen Frankrijk top zijn om de finale te halen. © GETTY

1. Frankrijk

Een tweede titel op rij, het kan zomaar voor de Fransen. Nadat ze zich vier jaar geleden in Rusland tot wereldkampioen hadden gekroond, zien we bij onze redactie geen enkel land nog in staat om de blauwe trein te stoppen.