De Power Ranking van het WK: wie zijn onze favorieten?

We rangschikten voor u de 32 deelnemende landen in functie van hun kansen op de wereldtitel.

Het is een typisch Amerikaans gebruik: de Power Ranking, of letterlijk vertaald ‘het klassement volgens sterkte’. Het is een klassement dat in de loop van een toernooi kan veranderen in functie van hoe men de sterkte aanvoelt die elk van de deelnemers uitstraalt.

Voor dit WK waagt Sport/Voetbalmagazine zich daar ook eens aan. Om te beginnen al een keer vóór het eerste fluitsignaal weerklonken heeft. Vervolgens na elke speelronde in de poulefase en vervolgens ook na de 1/8 finales en de kwartfinale.

Dus bij deze, enkele dagen voor de aftrap van de openingswedstrijd: ons eerste klassement.

32. Saudi-Arabië

De Franse vijftiger Hervé Renard mag dan al gewend zijn om bondscoach te zijn van verrassende landen, zijn witte hemd noch zijn reputatie als mirakelman volstaan om de rode lantaarn weg te houden bij de Arabieren, die het altijd erg moeilijk hebben om de weg naar het net te vinden.

31. Australië

Sinds het afscheid van Tim Cahill hoeven de fans van de Socceroos niet veel verwachtingen meer te koesteren. Vier jaar na het laatste WK van Australiës bekendste voetballer zullen maar weinigen een speler van de selectie bij naam kunnen noemen. Oké, Matthew Ryan, maar wie nog?

30. Iran

Het land staat in rep en roer, er dreigde een uitschakeling voor de groene tafel en wegens de druk van de lokale machthebbers maakte Carlos Queiroz zijn selectie niet voor de camera’s bekend. Team Melli mag allicht niet geweldig veel steun verwachten in Qatar. Toch maar opletten voor hun ijzeren verdediging.

© GETTY

29. Costa Rica

Het geweldige resultaat van 2014 is ondertussen een verre herinnering. Toch zijn de meeste van de helden van toen nog aan boord, zij het met acht jaar meer op de teller en vaak uitbollende carrières. Uitzondering vormt natuurlijk doelman Keylor Navas, maar die kan het ook niet op zijn eentje.

28. Kameroen

Voorzitter Samuel Eto’o is optimistisch als altijd en ziet zijn Ontembare Leeuwen de trofee wegkapen. Maar de feiten liegen niet: de laatste overwinning van Kameroen op een WK dateert al van 2002. Nu ja, het schijnt dat Eric-Maxim Choupo Moting voor mirakels kan zorgen.

27. Tunesië

In de kwalificaties hadden de Adelaars van Carthago het lastig tegen Equatoriaal Guinea en later tegen Mali. Om enig succes te kennen in Qatar zullen ze moeten rekenen op de geniale flitsen van Wahbi Khazri. Niet meteen een reden om optimistischer te zijn dan in 2018.

Hannibal Mejbri, een van de beloftevolle namen bij Tunesië. © GETTY

26. Qatar

Het organiserend land begint aan het WK met een selectie die zowat uitsluitend in de eigen competitie speelt. Die selectie werd al een hele tijd geleden samengebracht voor een stage, om hen qua collectief een voorsprong te geven op de concurrentie. Op papier zijn ze zwak, is dit voordeel voor hen als thuisploeg voldoende om voor een verrassing te zorgen?

25. Zuid-Korea

De blessures van Heung-min Son doen de kansen van deze ploeg, die veel weg heeft van een one man team, natuurlijk flink dalen. Toch zal het opletten zijn voor de Koreaanse talenten uit de Bundesliga. Of voor Kim Min-jae, die een van de vaste waarden is in de verdediging van Napoli, koploper in de Serie A.

24. Ecuador

De jongste en minst spraakmakende selectie uit Zuid-Amerika kan rekenen op enkele getalenteerde tieners. Hun hardnekkig collectief en dynamisme zouden misschien de kwalificatie uit de brand kunnen slepen in een poule die achter Nederland erg open lijkt te liggen.

23. Verenigde Staten

Sergiño Dest, Christian Pulisic, Weston McKennie en Giovanni Reyna zijn nog geen 25 jaar maar spelen al bij Europese topclubs. Reden genoeg om te geloven dat het soccer goed op weg is om voor veel enthousiasme te zorgen wanneer de VS in 2026 medeorganisator zullen zijn. Kunnen ze ook vier jaar eerder al iets tonen?

© GETTY

22. Ghana

De Black Stars kunnen hun oude demonen verdrijven wanneer ze in de laatste wedstrijd van de poulefase ene Luis Suárez tegenkomen. Ze kunnen geen beroep meer doen op Asamoah Gyan, maar wel op enkele bekende gezichten uit de Belgische competitie (Odoi, Owusu en Sowah) en spelers die toch wel meetellen in Europa, zoals met name Thomas Partey.

21. Wales

Dit WK wordt ongetwijfeld het eindstation voor Gareth Bale. De Draken trekken naar Qatar met een selectie zonder veel ervaring, maar collectief zijn ze goed op elkaar ingespeeld en de nieuwe lichting heeft talent zat. De achtste finales halen is geen utopie.

20. Canada

Vier jaar voor het zelf het WK mee mag organiseren, is Canada eindelijk weer terug op het wereldtoneel. Er zijn zorgen omtrent vedette Alphonso Davies, maar ze rekenen vooral op de offensieve bevliegingen van Jonathan David of Tajon Buchanan om hun landgenoten te begeesteren met een snel en spectaculair soccer.

19. Polen

Goals maken voor Bayern en Barça, dat kan Robert Lewandowski wel. Maar uitblinken in de nationale ploeg om die ver te brengen op een eindronde, dat lijkt heel wat lastiger voor de Poolse doelpuntenmachine. Het moet gezegd worden dat hij bij Polen wel een stuk minder goed bediend wordt.

Robert Lewandowski torst het gewicht van een hele natie op zijn schouders. © GETTY

18. Marokko

Met handige dribbelkonten, een versterkte verdediging en een solide Yassine Bounou tussen de palen, heeft Marokko heel wat troeven achter de hand. En dan hebben we het nog niet over de flankverdedigers Hakimi en Mazraoui, die referenties zijn op posities waar de spoeling bij veel grote landen een stuk dunner is.

17. Mexico

De Mexicanen halen bijna altijd de achtste finales, maar worden daarin steevast ook uitgeschakeld. Toch was Mexico een van de blikvangers op het WK van 2018. Vier jaar later is de hype wat over en is Hirving Lozano wat weggedeemsterd. Maar El Tri blijft een ploeg die het elke tegenstander moeilijk kan maken.

16. Japan

De Japanners zitten in een poule die hen weinig hoop biedt om de achtste finales te bereiken. Toch komen ze naar Qatar met een pak aanvallend talent en een verdediging die gebouwd is rond ex-Truienaar Takehiro Tomiyasu. Net genoeg om misschien toch in een stunt te geloven.

15. Uruguay

De helden van de Hemelsblauwen zijn bijna fin de carrière, maar er staat opvolging klaar die er heel veel zin in heeft. Rodrigo Bentancur, Darwin Nuñez of Federico Valverde hebben hun visitekaartje al afgegeven op het Europese toneel en staan te trappelen om in de voetsporen te treden van de allereerste wereldkampioenen uit de geschiedenis.

Fede Valverde, opnieuw een toptalent voor Uruguay. © GETTY

14. Servië

Portugal naar de barrages verwijzen, dat is geen kleine prestatie. De Serviërs slaagde daar onder meer in door de kopballen van Aleksandar Mitrovic. Maar de goalgetter is niet het enige wapen in een selectie die ook kan rekenen op de vista van Sergej Milinkovic-Savic, de voorzetten van Filip Kostic of de goals van Juventusspeler Dusan Vlahovic.

13. Zwitserland

Dat Italië er op het WK niet bij is, komt onder meer omdat het in de kwalificatiepoule op de ervaren Nati gebotst is. De Zwitsers namen eerder al de maat van Frankrijk op het voorbije EK en van de Belgen in de Nations League. Alle favorieten met ambitie vermijden het dus liever om voorbij de handschoenen van Yann Sommer te moeten geraken.

12. Senegal

Donderdagavond werd de nachtmerrie werkelijkheid voor Senegal: Sadio Mané, recent nog de runner-up in de verkiezing van de Gouden Bal, zal niet meedoen op het WK door een blessure. Maar zelfs zonder de flankaanvaller van Bayern blijven de Leeuwen van de Teranga een te duchten tegenstander, met Kalidou Koulibaly achteraan of Edouard Mendy tussen de palen.

Na het uitvallen van Mané is Koulibaly nu de grote naam bij Senegal. © GETTY

11. Kroatië

Kroatië, finalist op het vorige WK, kan rekenen op de eeuwig goede vorm van Luka Modric, die nog altijd even sterk lijkt, vier jaar na zijn Ballon d’Or. De Kroaten verzekerden zich onlangs van een plaats in de Final Four van de Nations League. Het enige slechte nieuws voor de mannen met de gebokte shirts is dat er in de selectie van Frankrijk een Thuram zit. Dat roept veel slechte herinneringen op.

10. Portugal

Op papier is dit een van de opwindendste selecties van het toernooi. Een pak offensieve talenten, waar er steeds nieuwe bij komen, zoals Rafael Leão, die een vaste waarde geworden is bij AC Milan, maar ook een verdediging die amper te verschalken lijkt. De ploeg moet het evenwel doen met Fernando Santos, die haar een minimalistisch voetbal oplegt, en lijkt soms wat gehandicapt door de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo, die nog altijd wel een wapen is in het doelgebied maar voor de rest nog weinig bijdraagt.

Wat kan Ronaldo nog brengen op dit WK? © GETTY

9. België

Een verouderende verdediging boordevol onzekerheden, Romelu Lukaku die nog in de lappenmand ligt en Eden Hazard die geen matchritme heeft: dat is te veel om van België een van de favorieten te maken. Maar een onverzettelijke Thibaut Courtois en een Kevin De Bruyne die net het podium van de Ballon d’Or haalde: dat is te veel om België niet als een belangrijke outsider te zien. Het is maar hoe je het bekijkt.

Alle ogen op Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels. © GETTY

8. Denemarken

Een van de best gerodeerde ploegen van het laatste EK is er alleen nog maar op vooruitgegaan. Denemarken dwong de kwalificatie voor het WK af met acht clean sheets en vlot voetbal onder de leiding van Kasper Hjulmand. Daarom zou het maar een kleine verrassing zijn mochten de Denen in staat zijn om de halve finales te halen.

Kasper Hjulmand, de architect van Denemarken. © GETTY

7. Engeland

Op papier hebben de Three Lions natuurlijk een halve finale op het WK en een finale op het EK achter de rug. Maar op het veld hebben de mannen van Gareth Southgate nooit echt weten te overtuigen, toch niet om hen bij de grote favorieten voor Qatar te rekenen. Nochtans zit er wel muziek in een voorhoede met Jude Bellingham en Phil Foden.

Jude Bellingham, nog een topper bij Engeland. © GETTY

6. Nederland

De laatste keer dat Oranje gecoacht werd door Louis van Gaal zorgden gemiste strafschoppen van Ron Vlaar en Wesley Sneijder ervoor dat de finale net niet werd gehaald. Acht jaar later probeert hij het nog een laatste keer, met minder talent vooraan maar met een verdediging waarin Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Jurriën Timber alle spitsen ter wereld doen beven. Een gevaarlijke outsider!

Geen enkele aanvaller kijkt uit naar een duel met Virgil van Dijk. © GETTY

5. Duitsland

Of het nu de belangrijkste outsider of de kleinste favoriet is, de Mannschaft heeft opnieuw wat glorie herwonnen nadat ze onder de hoede kwam van Hansi Flick. De bondscoach, die al een Champions Leaguetrofee op de schouw heeft staan, probeert nu het WK te winnen met een Duitse generatie zonder ronkende namen maar met veel talent in dienst van het collectief. Een start-upelftal gecoacht door een goeroe van het spektakelvoetbal: dat belooft opwinding.

Kan Flick met Duitsland tot het einde raken? © GETTY

4. Frankrijk

De uittredende wereldkampioen verdedigt zijn titel zonder zijn middenveld van 2018, maar met een extra Ballon d’Or. Karim Benzema en Kylian Mbappé leiden de aanval, terwijl Didier Deschamps aan de andere kant van het veld met veel centrale verdedigers het slot op de deur houdt. Dat levert misschien weinig spektakel op, maar de pragmatische DD weet hoe hij prijzen moet pakken.

Meer problemen dan iets anders voorlopig bij Frankrijk. © GETTY

3. Spanje

Met Luis Enrique beschikt La Roja alvast over de beste bondscoach van het toernooi. Lucho krijgt bij elke bekendmaking van zijn selectie kritiek te slikken, maar hij antwoordt met resultaten: een halve finale op het EK, een finale in de vorige Nations League en een kwalificatie voor de volgende Final Four. Daardoor kan hij het zich permitteren om Sergio Ramos en Thiago Alcántara thuis te laten en toch een grote favoriet voor de wereldtitel te zijn. Chapeau!

Luis Enrique lijkt alle zaakjes op orde te hebben bij Spanje. © GETTY

2. Argentinië

Nu hij eindelijk de vloek van de Albiceleste heeft afgeworpen door de Copa América te winnen, laat Lionel Messi zijn Selección echt dansen. Zijn geweldige vorm van het seizoensbegin bij PSG is geen toeval: La Pulga wil de discussie over wie de beste speler uit de geschiedenis is, eindelijk beslechten door de wereldbeker in de lucht te steken. Verbluffend vooraan, beter gewapend dan je zou denken op het middenveld en solide achterin: Argentinië heeft nu zelfs meer troeven dan in 2014 toen de finale verloren werd.

Kunnen Messi en Di Maria op hun laatste WK het hoogst mogelijke bereiken? © GETTY

1. Brazilië

De bende van Tite is de topfavoriet om de kanariegele shirts van een zesde ster te voorzien. Neymar Junior, in grootse vorm sinds het seizoensbegin, is de speerpunt van een offensieve sector die angst inboezemt, met Vinícius, Gabriel Jesus, Antony of Raphinha. Op het middenveld en in de verdediging zijn het dezelfde ouwe rotten die de ideeën van de tegenstander moeten afblokken, en dan hebben we het nog niet gehad over Alisson, die onder de lat in staat is om mirakels te verrichten. Beter doen kan bijna niet en dus is de Seleção bij uitstek gewapend om de wereldtitel te winnen.