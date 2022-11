De show van Luis Enrique: waarom de Spaanse bondscoach een streamer werd

Hij wordt door sommigen weleens de beste trainer op dit WK genoemd, maar de leider van La Roja blijkt ook andere troeven te hebben.

Op een dag vroeg Luis Enrique aan zijn zoon waarom hij zoveel uren achter een computerscherm zat. Bleek dat hij naar ‘streamers’ op Twitch aan het kijken was. Twitch is een site waar iedereen via een eigen kanaal uitzendingen kan maken over een bepaald onderwerp, vooral over games. ‘Misschien moet jij dat ook eens doen, papa, streamen over de nationale ploeg’, grapte zijn zoon.

Het zaadje was geplant in het hoofd van de bondscoach en het liet hem niet meer los. Luis Enrique, die grif toegeeft dat hij van technologie niet veel kaas gegeten heeft, lanceerde zich net voor het WK als ‘streamer’.

En met succes: zijn kanaal wordt bekeken door zo’n 150.000 mensen en heeft zo’n 300.000 volgers. Tijdens zijn streaminguurtje antwoordt hij op de vragen die live binnen rollen. Het is voor hem een manier om de traditionele media uit te schakelen en rechtstreeks in contact te treden met de fans, ‘zonder filter’.

Op persconferenties zien journalisten vaak een gecrispeerde, nukkige of ironische Enrique, die er niet voor terugdeinst om reporters te beledigen. Op Twitch is hij echter spraakzaam, grappig en hartelijk. Hij maakte er zelfs een grapje over zijn schoonzoon. Toen een fan vroeg wie zijn verlengstuk op het veld is, lachte Enrique: ‘Dat is gemakkelijk: meneer Ferran Torres. Als ik dat niet zeg, hakt mijn dochter mijn kop eraf.’



Weinig airmiles

Dat het streamingkanaal van Luis Enrique zo gesmaakt wordt, is mooi meegenomen voor de bondscoach. Hij heeft er immers alles voor over om de aandacht weg te houden van La Roja, zodat de ploeg zich in alle rust kan toeleggen op het WK.

Een missie waar hij met verve in slaagt, want in de aanloop naar Qatar 2022 ging het in de pers niet over het plotse uitvallen van José Luis Gayà of over de matchfitheid van Ansu Fati, maar over zijn streamingshow op Twitch.

De aandacht naar je toezuigen om de druk op het team te verlichten, is een beproefde tactiek die bijvoorbeeld José Mourinho meesterlijk beheerst. Luis Enrique doet het op een andere manier, maar om dezelfde reden.

De Spaanse selectie is met een gemiddelde leeftijd van 25,3 jaar immers de op twee na jongste van het toernooi, na Ghana en de Verenigde Staten. En twintig van de geselecteerden zijn debutanten op een WK. Een ploeg met weinig ervaring en airmiles dus.

‘Als ik hen zie trainen, dan vergeet ik dat gebrek aan ervaring’, zegt Luis Enrique. ‘Kijk naar het wielrennen. Indurain ging naar zijn eerste Tour toen hij 24 jaar was, nu wint een 19-jarige de Tour.’

Beste bondscoach ooit

Het contract van de 52-jarige Luis Enrique loopt af na dit WK. De verwachting is dat de bondscoach zal verlengen, aangezien hij de ploeg ook plaatste voor de Final Four van de Nations League in juni 2023.

Op Twitch wilde de bondscoach daar echter niet op ingaan. ‘Dat interesseert mij en de mensen die deel uitmaken van de selectie allerminst. Het doel is om een goed WK neer te zetten en het beste rendement te halen uit deze groep. Daarna hebben we nog genoeg tijd om te bekijken hoe we het gedaan hebben en wat we vervolgens gaan doen’, legde hij uit.

‘Ik vind wel dat ik de beste bondscoach ooit ben in de geschiedenis van het voetbal. Dat is niet waar, maar ik maak dat mezelf wel wijs’, grapte hij. ‘Mooie titel die ik jullie gegeven heb, hé.’ Inderdaad, want heel wat media pikten de quote op. Missie geslaagd dus…