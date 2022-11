Denen mogen niet met mensenrechtenboodschap op shirts trainen

De Deense spelers mogen van de Wereldvoetbalbond FIFA tijdens het WK voetbal in Qatar niet met de boodschap ‘Human Rights for All’ (Mensenrechten voor iedereen) op de shirts trainen, zo maakte de Deense Voetbalfederatie DBU donderdag bekend.

Het dragen van politieke boodschappen op officiële uitrustingen is niet toegelaten volgens het FIFA-reglement. De Belgische aanvoerder Eden Hazard draagt in Qatar dan weer de OneLove-kapiteinsband, met daarop een hart met kleuren die representatief zijn voor alle achtergronden. In totaal nemen er tien landen deel aan de actie, acht daarvan zijn geplaatst voor het WK. De FIFA heeft tot dusver geen toestemming gegeven voor het gebruik van de aanvoerdersband.

Eind september presenteerde fabrikant Hummel reeds sobere Deense wedstrijdshirts, onder meer als protest tegen de mensenrechtensituatie in Qatar. De officiële tenue kleurt volledig rood, de shirts voor uitwedstrijden zijn wit en de derde tenue is volledig zwart. De logo’s van de Deense Voetbalbond DBU en Hummel zijn amper zichtbaar. ‘We willen immers niet zichtbaar zijn tijdens een toernooi dat aan duizenden mensen het leven heeft gekost’, klonk het. ‘Wij steunen het Deense nationale team, maar dat is niet hetzelfde als Qatar als gastland steunen. Wij geloven dat sport mensen moet verenigen. Als dat niet het geval is, willen we een statement maken.’

Rood en wit zijn de traditionele Deense kleuren, zoals ook in de nationale vlag het geval is. Voor het derde shirt werd niet toevallig zwart als kleur gekozen. ‘Dat is de kleur van de rouw en dus de perfecte kleur voor dit shirt. We willen hiermee een statement maken tegen de mensenrechtensituatie in Qatar en de behandeling van de arbeidsmigranten die de WK-stadions hebben moeten bouwen.’

Denemarken, vorig jaar nog halvefinalist op het EK, neemt het in Qatar in groep D op tegen Tunesië, regerend wereldkampioen Frankrijk en Australië.