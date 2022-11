Domper voor Brazilië: knieblessure houdt Neymar aan de kant tegenk Zwitserland

Neymar, die donderdag in het groepsduel tegen Servië (2-0) niet ongeschonden uit de strijd kwam, is geraakt aan de ligamenten van zijn rechterenkel en zal maandag tegen Zwitserland ontbreken in de tweede wedstrijd van Brazilië op het WK in Qatar. Dat maakte de arts van de Seleção vrijdag bekend.

Rodrigo Lasmar, de dokter van de Braziliaanse federatie, deelde ook mee dat verdediger Danilo een verstuiking opliep. ‘We zullen niet over deze twee spelers beschikken voor onze volgende wedstrijd, maar ze zetten hun behandeling voort met als doel op tijd hersteld te zijn voor het vervolg van het WK’, zei hij in een video van de Braziliaanse voetbalbond CBF.

Bondscoach Tite zei na de match overtuigd te zijn dat Neymar nog in actie zal komen in Qatar. Brazilië speelt maandag zijn tweede wedstrijd op het WK tegen Zwitserland. Dat opende met 1-0 winst tegen Kameroen.

