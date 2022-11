Engeland en Verenigde Staten houden elkaar op brilscore

De confrontatie op de tweede speeldag van het WK voetbal in Qatar tussen Engeland en de Verenigde Staten in groep B van vrijdagavond heeft de verwachtingen niet kunnen inlossen. Beide ploegen hielden elkaar op een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Vooral Engeland stelde teleur. Het was alweer de vijfde brilscore van de groepsfase.

In de tiende minuut kwam de Engelse kapitein Harry Kane dichtbij de openingstreffer. Zijn rechtstreekse belager Walker Zimmerman kon de poging echter nog afweren in corner. Ook de Verenigde Staten lieten zich niet onbetuigd: Weston McKennie kon net over halfweg in de eerste helft vrij aanleggen in het strafschopgebied, maar de middenvelder van Juventus knalde onbesuisd over. De Three Lions schrikten enkele minuten later zelfs op toen Christian Pulisic de dwarsligger op zijn weg vond. Na de pauze kon geen van beide teams nog een opening forceren.

Aan Engelse zijde bleef verder doelgevaar zelfs uit tot in de 87e minuut. Het plaatsballetje van de ingevallen Marcus Rashford vormde evenwel geen enkele bedreiging voor Matt Turner. In blessuretijd kopte Kane een vrije kopkans ruim naast. De derde en laatste speeldag in de poule vindt volgende week dinsdag plaats. Hekkensluiter Wales (1 pt.) staat voor een loodzware opdracht tegen groepsleider Engeland (4 ptn.), terwijl tegelijkertijd ook nummer twee Iran (3 ptn.) en nummer drie USA (2 ptn.) nog volop meedingen naar kwalificatie voor de volgende ronde.