Engeland laat geen spaander heel van Iran: 6-2

Engeland is uitstekend begonnen aan zijn WK. Op de openingsspeeldag won het eenvoudig met 6-2 van Iran. Het werd een match die uiteindelijk meer dan 2 uur duurde.

De Engelsen begonnen het best aan de partij. Maguire claimde al vroeg een penalty na vasthouden in de zestien. De verdediger tikte even later een bal aan de tweede paal in het zijnet. Bij die laatste fase werd de Iraanse doelman Alireza Beiranvand (ex-Antwerp) bij een botsing hard geraakt op het hoofd. Hij probeerde het nog even, maar moest uiteindelijk toch gewisseld worden met vrees voor een hersenschudding.

Op grote kansen was het een halfuur wachten. Na een kopbal van Maguire tegen de lat brak Bellingham tien minuten voor rust de ban. De Dortmund-middenvelder knikte een voorzet van Shaw voorbij Hosseini, zijn eerste goal voor de Three Lions. Iran bleek haar organisatie opeens kwijt en op slag van rust vielen er nog twee goals. Eerst trapte Saka een afgeslagen bal na een hoekschop in de volley in de bovenhoek. In de toegevoegde tijd tikte Sterling een bal van Kane voorbij een kansloze Hosseini. Jahanbakhsh trapte in het slot van de veertien minuten durende toegevoegde tijd de enige Iraanse kans van de eerste helft over.

Na de pauze was er nog weinig spanning. Engeland controleerde en op het uur kwam Saka naar binnen en krulde de 4-0 knap tegen de netten, zijn tweede van de middag. Iran schoot nu wakker en de ingekomen Ali Gholizadeh (Charleroi) vond voor doel Taremi, die de eer kon redden voor Iran. De Iraniërs waren echter geen partij voor Engeland. De net ingevallen Rashford prikte twintig minuten voor tijd de 5-1 op het bord. Een andere invaller Jack Grealish zorgde in de slotminuut van de reguliere speeltijd voor een leeg doel voor de 6-1. Voor Iran zag Azmoun een tweede eerredder op de lat uiteenspatten. Die kwam er twaalf minuten in blessuretijd toch nog. Na een fout van Dier op Taremi trapte de Porto-spits vanop de penaltystip de 6-2 eindstand op het bord.