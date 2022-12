Engeland maakt zich op voor duel met Frankrijk na zege tegen Senegal: 3-0

Engeland heeft zich zondagavond op het WK voetbal in Qatar als vierde natie voor de kwartfinales geplaatst na een eenvoudige 3-0 overwinning tegen Senegal.

De Leeuwen van Teranga hadden in het eerste halfuur van de partij in het Al Bayt Stadium het betere van het spel, met Jordan Pickford die moest uitpakken met een cruciale redding op een schot van Boulaye Dia, maar toch zochten ze de kleedkamers op met een dubbele achterstand. Jordan Henderson (38.) effende het pad voor de Three Lions en Harry Kane (45.+3) maakte er op de counter met een perfecte trap 2-0 van. Kane werd met zijn eerste doelpunt van dit WK ook meteen alleen Engels recorddoelpuntenmaker op grote toernooien met elf stuks.

Na de pauze gaf Bukayo Saka (57.) de Senegalezen nog voor het uur de doodsteek met de derde Engelse treffer. De Afrikaanse kampioen slaagde er nadien niet meer in om tegen te prikken.



Engeland mag zich nu opmaken voor een kraker tegen Frankrijk bij de laatste acht. Les Bleus, de regerende wereldkampioenen, triomfeerden eerder op de dag met 3-1 tegen Polen. Kylian Mbappé vertolkte andermaal een glansrol met twee knappe goals.