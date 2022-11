Engeland verzilvert overwicht tegen Wales: 0-3

Na een eenvoudige 0-3 zege tegen Wales heeft Engeland zich dinsdag als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal in Qatar.

Daarin nemen The Three Lions het op tegen Senegal, de runner-up van poule A.

Marcus Rashford (50., 68.) en Phil Foden (52.) troffen raak in het Ahmad Bin Ali Stadium in Al Rayyan.

De spelers van Rob Page moesten sowieso winnen om nog aanspraak te kunnen maken op de volgende ronde. De Welshmen werden in de eerste helft echter weggedrukt door de Engelsen, die na tien minuten een grote kans kregen. Kane lanceerde Rashford, maar oog in oog met Ward besloot hij op de Welshe doelman.

Vijf minuten na de pauze was het wel raak voor Rashford, hij borstelde een vrije trap voorbij Ward. Foden gaf Wales twee minuten later een nieuwe klap. De middenvelder van Manchester City duwde een voorzet van Kane binnen: 0-2. Wales reageerde met een gekruld schot, net naast, van James. Pickford bracht redding op een afgeweken schot van Moore. Toch prikte Rashford er nog eentje binnen, eerst dolde hij met Roberts en even later zag Ward het leer door zijn benen in doel verdwijnen.

Met een voetveeg hield de doelman van Wales vervolgens de Manchester United-aanvaller van een hattrick, om even later uit te pakken met een knappe reflex op een schot van Bellingham. Stones knalde in de blessuretijd nog van vlakbij over doel. Wales mocht zich uiteindelijk nog gelukkig prijzen dat het bij 0-3 bleef.

Engeland beëindigt poule B op de eerste plaats met 7 punten. De Verenigde Staten, die dinsdag Iran met 0-1 klopten, zijn tweede met 5 punten. De Amerikanen treffen Nederland in de volgende ronde. Het toernooi is voorbij voor Iran (3) en Wales (1).