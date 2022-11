Enzo Fernandez: de rookie die Argentinië laat voetballen

Argentinië heeft zijn lot terug in eigen handen na de zege tegen Mexico. Dat heeft het natuurlijk te danken aan Lionel Messi, maar ook aan een nieuwe naam bij de Albiceleste: Enzo Fernandez. Een kennismaking met de mogelijke opvolger van de Vlo bij de Zuid-Amerikaanse kampioen.

De ene zijn dood is de ander zijn brood. Toen Giovanni Lo Celso – de man die onvervangbaar is volgens bondscoach Lionel Scaloni – uitviel voor het WK moest er op zoek worden gegaan naar een vervanger. Wie zou de taak op zich nemen om de schakel te vormen tussen de Argentijnse verdediging en aanval? Een linksvoetige speler zoals de man van Villarreal zou het niet worden, die was gewoon niet voorzien in de brede selectie. Tegen Saudi-Arabië koos Scaloni eerst nog voor Papu Gómez. De voormalige tovenaar van Atalanta, die de afgelopen twee seizoenen bij Sevilla actief was, is al bijna 35 maar heeft nog klasse te over. Net zoals onze Belgische bondscoach Roberto Martínez is Scaloni namelijk niet het type coach dat meteen voor jeugd gaat op de grotere momenten. De andere mogelijkheden met Alexis Mac Allister (23) en Enzo Fernandez (21) waren namelijk heel wat jonger en hebben nog niet zo veel ervaring.

Mac Allister werd nog niet klaar geacht omdat hij aan de slag is bij het Brighton van Leandro Trossard, geen ploeg die wekelijks de hoofdrol opeist in de Premier League. Fernandez kreeg dan weer de kritiek dat hij nog maar vijf maanden geleden in Europa neerstreek, toen hij het Argentijnse River Plate verliet voor een avontuur bij Benfica. Zijn statistieken voor die eerste maanden zijn dan weer niet al te slecht met drie assists en één goal in dertien wedstrijden in de Portugese competitie. En dan liet hij zich ook al zien in de Champions League toen hij beslissend was met een assist tegen PSG en Juventus. Over enkele maanden zal Club Brugge ook kennis maken met het nieuwe Argentijnse talent als blauw-zwart de Portugese Adelaars tegenkomt in de 1/8 finales van de CL.

Meer passes, minder spieren

Na de onverwachte tegenslag tegen Saoedi-Arabië, waar Fernandez nog een goede invalbeurt maakte, veranderde Scaloni zijn aanpak voor de clash met Mexico. Geen Fernandez of Gómez, maar Mac Allister in de basis voor de belangrijke wedstrijd. Zo ging Scaloni ineens helemaal in tegen zijn eigen filosofie, want van de oudste speler ging hij naar de op één na jongste in zijn selectie.

© GETTY

Guido Rodriguez was de andere grote verandering die Scaloni doorvoerde tegen de Mexicanen, maar ook de speler van Real Betis kon niet overtuigen. In de 57e minuut besloot de Argentijnse coach meer snelheid en techniek in zijn ploeg te brengen door wat spierkracht naar de bank te halen. Enzo Fernandez mocht opnieuw invallen, deze keer voor Rodriguez.

Het duurde slechts zeven minuten voordat de wissel leidde tot de openingstreffer, getekend door Lionel Messi op aangeven van Angel Di Maria. Met de entree van Fernandez, die makkelijker passlijnen ziet en ook meer gedurfde ballen durft te versturen, kwam Argentinië beter tot voetballen op de helft van de tegenstander. Enzo, zoals op de achterkant van zijn shirt staat, verdubbelde vervolgens drie minuten voor tijd de voorsprong met een prachtig gekruld schot. Argentinië reageerde zoals het hoorde na de nederlaag tegen de Saudi’s. En dat met dank aan een youngster.

De tiener die Messi verdedigde

Sinds de overwinning en zijn eerste doelpunt voor de Albiceleste kent heel Argentinië de jongen van Benfica en wordt dan ook gretig gezocht naar sappige verhalen uit zijn jeugd. En zo dook er een Facebookpost uit 2016 aan het licht waarin hij vroeg aan Messi om niet te stoppen bij de nationale ploeg. De jonge Enzo was toen pas 15 jaar oud en leerde het vak nog bij de jeugd van River Plate.

Om even de context te schetsen: Nadat Lionel Messi in 2014 de WK-finale had verloren en nog geen jaar later ook de finale van de Copa América, besliste de ster van Barcelona om een eind te maken aan zijn interlandcarrère. In een land dat van hem titels verwachtte zoals legende Diego Maradona in zijn tijd, voelde de toen 29-jarige zich machteloos en niet in staat de immense verwachtingen van het volk waar te maken.

Enzo Fernandez met zijn idool Lionel Messi. © GETTY

‘Hoe gaan we je overtuigen om te blijven?’, vroeg de jonge Enzo Fernandez zich af op zijn account. ‘Wij die je bovenaards vinden, een voetballer met een ongeëvenaard talent, de beste speler van de planeet. Hoe gaan we je overtuigen, ook al zeggen we dat je niet de reden bent van onze frustraties? Doe wat je wilt Lionel, maar denk erover na om te blijven en doe het voor je plezier.

‘Dat is wat deze mensen je hebben afgenomen’, ging Enzo verder. ‘Het is een wereld vol belachelijke druk die erin slaagt het meest nobele van een spel weg te nemen, de lol. Jou zien spelen voor de Albiceleste is de grootste trots ter wereld. Speel om plezier te hebben, want als je plezier hebt, heb je geen idee hoeveel plezier je ons bezorgt’, besloot het jonge talent. Uiteindelijk kwam Messi op zijn beslissing terug, al lijkt het onwaarschijnlijk dat de Vlo het bericht van de jonge Enzo heeft gelezen.

Op naar Real?

Maakt niet uit, in een of andere zin bedankte Messi hem ervoor door hem zijn eerste goal bij de nationale ploeg aan te bieden tegen Mexico. Fernandez hoopt de komende dagen meer van hetzelfde te zien en, waarom niet deze keer met de man die hem zoveel plezier gaf, de vreugde van een wereldtitel te vieren. Misschien wordt hij degene die ervoor zorgt dat andere 15-jarigen het toetsenbord ter hand willen nemen om hem te verdedigen wanneer zijn carrière een onverwachte wending neemt.

Voorlopig lijkt Enzo Fernandez een van de spelers te worden die de toekomst van het voetbal zullen vormen. Compleet, zowel qua loopvermogen als verdedigende kwaliteiten, blinkt hij vooral uit door de kwaliteit van zijn passing. Niet voor niets is hij de tweede optie die door Real Madrid wordt overwogen om hun verouderende middenveld te versterken, mochten ze er niet in slagen Jude Bellingham binnen te halen. Maar laten we ons misschien eerst focussen op het WK. Daar kan hij zich nog meer in de kijker spelen.