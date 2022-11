Fernando Santos, bondscoach Portugal: ‘Ronaldo kan dit team nog veel bijbrengen’

Hoewel er in eigen land twijfels over hem zijn en hij sinds dinsdagavond zelfs zonder club zit, blijft de Portugese bondscoach vierkant achter Cristiano Ronaldo staan, zo blijkt uit een interview met WorldSoccer.

Door Samindra Kunti

Hoe haalt u het beste uit Portugals talent?

Fernando Santos: ‘Veel talent hebben helpt, maar talent alleen is niet genoeg. Het geheim is om dat talent ten dienste te stellen van het team, ons spel te verbeteren en ons niet te laten wegdrukken door de tegenstander. Alle topploegen paren talent aan organisatie en inzet. Dat proberen wij ook te doen.’

Moet Cristiano Ronaldo nog altijd de aanval en het middenveld dragen?

Santos: ‘Ronaldo is belangrijk voor onze ploeg. Iedereen – hij in de eerste plaats – weet dat hij geen twintig jaar meer is, maar hij kan dit team nog heel veel bijbrengen.’

Kunnen Bruno Fernandes en Bernardo Silva samen in de ploeg staan die aan de aftrap komt?

Santos: ‘Ik heb hen geregeld samen opgesteld. Het gaat om de teamdynamiek en het zijn twee spelers die in verschillende systemen kunnen spelen, want ze hebben niet alleen veel techniek, ze zijn ook tactisch heel sterk.’

Wat denkt u van groep H?

Santos: ‘Een lastige groep met sterke tegenstanders. Uruguay schakelde ons uit op het vorige WK in 2018 en heeft veel talent en intensiteit. Zuid-Korea is een van de grootmachten van het Aziatisch voetbal en heeft een erg goeie Portugese coach, Paulo Bento, die onze ploeg door en door kent. De eerste wedstrijd, tegen Ghana, wordt heel belangrijk, want goed aan de wereldbeker beginnen is cruciaal.’

Wat moet het uiteindelijke doel van Portugal zijn?

Santos: ‘Ondanks de moeilijkheden waarvoor onze tegenstanders ons zullen stellen, gaan we uiteraard naar het WK met de ambitie om het te winnen.’

Is er een land in staat om de dominantie van Europa te doorbreken?

Santos: ‘Ja. De Zuid-Amerikanen bijvoorbeeld. Die zijn heel sterk. Brazilië en Argentinië horen bij de favorieten. Maar je mag ook de mogelijkheid niet uitsluiten dat een land van een ander continent voor de verrassing zorgt.’

Een WK in de winter zorgt ervoor dat er bijna geen voorbereidingstijd is maar dat de spelers wel in topconditie zijn. Hoe wilt u dat aanpakken?

Santos: ‘Alle ploegen krijgen met diezelfde omstandigheden te maken, maar natuurlijk is het een nieuwe factor en we zullen daarmee om moeten gaan, zowel wat de korte voorbereiding betreft als ons trainingsprogramma en de toestand waarin de spelers verkeren. In de aanloop naar het WK zullen we daar rekening mee moeten houden, maar ik ben erg optimistisch over ons presteren.’

U bent al bondscoach van Portugal sinds 2014. Geeft dat u een voordeel?

Santos: ‘Er is stabiliteit, maar de dingen evolueren, dus we blijven nooit stilstaan. We spelen nu anders dan in 2016 toen we het EK wonnen. We speelden zelfs al anders in de Nations League die we ook wonnen. Elk toernooi heeft zijn eigen verhaal. We heben ons aangepast, op de jonge spelers gefocust en de anderen erbij gehouden. We proberen altijd onszelf te verbeteren en te evolueren als team. Elke wedstrijd, elk toernooi vormt een nieuwe uitdaging. Het enige wat niet verandert, is dat we willen winnen.’

