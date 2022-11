FIFA-baas Infantino haalt uit naar Europa: ‘Kritiek op Qatar is hyprocriet’

Tijdens de officiële persconferentie voor de start van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar heeft Gianni Infantino, voorzitter van wereldvoetbalbond Fifa, een opvallende speech gegeven. In zijn openingstoespraak had hij het onder meer over de controverse rond het land waar het toernooi wordt georganiseerd.

Vooral de mensenrechten van onder meer de LGBTQ+-gemeenschap en gastarbeiders in Qatar stonden tot zijn ergernis de voorbije weken vooraan in het nieuws. ‘Maar ik ben vandaag ook Qatarees, Arabisch, Afrikaan. Ook ik ben homo en gehandicapt. Ook ik ben een gastarbeider’, klonk het opvallend.

‘Nee, natuurlijk ben ik geen Qatarees, niet Arabisch of Afrikaans. Natuurlijk ben ik geen homo of gehandicapt. Maar ik weet hoe het voelt. Ik werd ook gediscrimineerd en gepest. Ik voelde me ook als een vreemde in een vreemd land. Als kind werd ik gepest omdat ik rood haar en sproeten had. Bovendien was ik Italiaan en leefden we in Zwitserland. Ik kon de taal niet eens goed. Kan je het je voorstellen’, zei hij.

Nadat Infantino klaar was met zijn monoloog over discriminatie, hekelde hij de forse kritiek op het gastland van dit wereldkampioenschap. Hij ergert zich naar eigen zeggen aan de dubbele standaard van Europa in de aanloop naar het WK. De FIFA-voorzitter, die een tweede verblijf in Doha heeft, snapt niet waarom de ontwikkeling van het land wordt bekritiseerd. ‘Na wat wij Europeanen de afgelopen 3000 jaar hebben gedaan, zouden we ons de komende 3000 jaar moeten verontschuldigen vooraleer we anderen morele lessen willen geven. Dat we nu zo veel kritiek op Qatar geven, is hypocriet.’

Volgens Infantino hebben veel westerse bedrijven miljarden aan Qatar verdiend. ‘Hoeveel van hen hebben het over de rechten van de arbeidsmigranten gehad? Niemand’, zei hij stellig zonder voorbeelden te willen geven. ‘Wie geeft effectief om hen? Wie? De FIFA doet dat, net als het WK. En als we eerlijk zijn, dan beseffen we dat Qatar dat ook doet.’

In verband met de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap kreeg de FIFA volgens Infantino van de Qatarese autoriteiten de garantie dat ‘iedereen’ tijdens het WK ‘welkom’ is. ‘Als iemand het tegenovergestelde zegt, is dat niet de mening van het land en niet de mening van de FIFA’, besloot hij.