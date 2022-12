Frankrijk bereikt finale na moeizame zege tegen Marokko

Frankrijk heeft woensdagavond in de halve finale van het WK voetbal in Qatar tegen Marokko het laatste finaleticket veroverd. Doelpunten van Theo Hernandez (5.) en invaller Randal Kolo Muani (79.) deden de Marokkaanse droom in het Al Baytstadion uiteenspatten (2-0).

Marokkaans bondscoach Walid Regragui wisselde voor de halve finale tegen Frankrijk voor het eerst op het WK van ploegformatie. Om de Franse sterspeler Kylian Mbappé af te stoppen werd middenvelder Selim Amallah (Standard) opgeofferd voor een extra verdediger. Het plan van Regragui viel echter rap in duigen nadat vaste defensieve waarden Nayef Aguerd en aanvoerder Romain Saïss met blessures moesten afhaken. Aguerd, die op het wedstrijdblad stond, haalde de aftrap niet. Saïss sleurde een blessure uit de vorige wedstrijd mee en werd na twintig naar de kant gehaald.

Dat de Marokkaanse verdediging niet zo sterk stond als in de vorige wedstrijden werd meteen na de aftrap duidelijk. Na amper vijf minuten diende de Franse linksachter Theo Hernandez (5.) de Leeuwen van de Atlas een tweede tegendoelpunt op het toernooi toe. De vroege treffer dwong de Marokkanen een versnelling hoger te schakelen. Het leverde hen veldoverwicht, maar geen echte kansen op. In hun zoektocht naar de gelijkmaker lieten ze bij momenten grote ruimtes open, die de Fransen gretig uitbuitten. Met name Olivier Giroud kwam tot tweemaal erg dicht bij de 2-0, maar de kersverse Franse topschutter aller tijden liet na om de score voor de rust uit te diepen.

Marokko ging ook na de rust meteen op zoek naar de gelijkmaker, maar kon de Franse muur nauwelijks ontwrichten. Het eiste de bal op en won de duels op het middenveld, maar kon doelman Lloris niet echt bedreigen. Net als in de eerste periode beperkte het Franse gevaar zich ook na de pauze tot enkele snelle tegenaanvallen. Tien minuten voor het einde viel dan toch het doek voor de Marokkanen. Na een dribbel van Mbappé in het Marokkaanse strafschopgebied belandde de bal in de voeten van de ingevallen spits Randal Kolo Muani (79.), die het toernooi van de Marokkannen beëindigde met zijn allereerste treffer als international.

Zondag staat om 16 uur in het Lusailstadion de finale van het WK op het programma. Daarin neemt Frankrijk het op tegen het Argentinië van Lionel Messi, die zijn team in de halve finale met een goal en een assist voorbij Kroatië loodste (3-0). Kroatië en Marokko bekampen elkaar daags voordien (16 uur) in de troostfinale.