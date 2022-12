Frankrijk knokt zich in spannende kwartfinale voorbij Engeland

Frankrijk heeft zich zaterdag bij de laatste vier op het WK voetbal in Qatar geschaard. De Fransen versloegen in hun kwartfinale Engeland na een spannende strijd met 2-1. Voor Frankrijk waren Aurélien Tchouaméni (17.) en Olivier Giroud (78.) trefzeker. Bij Engeland was Harry Kane, ondanks zijn penaltygoal (54.), de schlemiel. De aanvoerder miste zes minuten voor tijd een tweede elfmeter en verprutste zo de kans op verlengingen voor de Three Lions.

De Fransen begonnen dominant aan de partij in Al Khor. Pickford zat er eerst nog tussen bij een kopbal van Giroud, maar kwam na zeventien minuten te kort bij een knap afstandschot van Tchouaméni. De middenvelder van Real Madrid ramde de bal van ruim buiten de zestien heerlijk tegen de netten. Kylian Mbappé, de uitblinker tot dusver op dit WK, was belangrijk in de opbouw, maar speelde verder weinig opvallend bij de wereldkampioen.

Engeland nam na het tegendoelpunt het commando over met pogingen van Shaw en tot twee maal toe Kane, maar Lloris stond telkens paraat. Tussendoor wilden de Three Lions een penalty voor een vermeende fout van Upamecano op de Engelse aanvoerder, maar de VAR vond een elfmeter niet nodig. Ook na rust bleef Engeland doorgaan. Bellingham dwong Lloris tot een parade.

Een Engelse goal hing in de lucht en kwam er ook. Doelpuntenmaker Tchouaméni haalde Saka neer in de zestien en de bal ging op de stip. Kane faalde niet en vloerde Lloris, zijn ploegmakker bij Tottenham. Het was voor Kane zijn 53e treffer voor Engeland, daarmee evenaart hij recordhouder Wayne Rooney.

Frankrijk schoot nu opnieuw wakker en dreigde meteen via Rabiot. Voor Engeland mikte Maguire zijn kopbal net naast. De partij stevende op verlengingen af, maar dat was buiten Olivier Giroud gerekend. De Franse aanvaller kopte twaalf minuten voor tijd na een voorzet van Griezmann de 2-1, via Maguire, tegen de touwen.

Engeland gaf niet op en kreeg nog de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. Hernandez liep in de zestien domweg Mount aan. Kane ging opnieuw achter de penalty staan, maar mikte ditmaal jammerlijk over. In de toegevoegde tijd ging ook een vrijschop van Rashford nog nipt over. Het WK eindigde voor Engeland. Uittredend wereldkampioen Frankrijk zet zijn koers naar een nieuwe wereldtitel verder. Les Bleus treffen woensdag bij de laatste vier Marokko, dat eerder op de dag in haar kwartfinale verrassend met 1-0 de maat nam van Portugal.