Gareth Southgate: ‘De kwaliteit van je beste spelers bepaalt hoe succesvol je bent’

Kan Gareth Southgate op dit WK beter doen dan de vierde plek in 2018? World Soccer sprak met de bondscoach van Engeland.

Door Matt Read

Vergelijk dit Engeland eens met de ploeg van de voorgaande Jaren.

Gareth Southgate: ‘Ik moet zeggen dat dit een geweldige kern is. De mentaliteit van de spelers, hun wil om voor Engeland te spelen, om elke dag hard te werken op training en beter te worden is indrukwekkend. We mogen erg blij zijn met een groep die zo toegewijd is als deze.’

Op het EK had je heel veel aanvallende opties ter beschikking. Hoe is dat nu?

Southgate: ‘Er is een verschil tussen perceptive en werkelijkheid. Harry en Raheem hebben enorm veel voor ons betekend in vergelijking met alle anderen. Ik ben blij met alle mogelijkheden die we hebben. Je zag dat bijvoorbeeld toen Jack Grealish in de ploeg kwam, we hebben meerdere opties en spelers die het verschil kunnen maken.’

In 2022 kon je ploeg een aantal wedstrijden op rij niet scoren. Heb je voldoende scorend vermogen in deze kern?

Southgate: ‘We blijven eraan werken om de bal in de juiste zones te krijgen. Maar de kwaliteit van het spel is uiteindelijk van doorslaggevend belang. Er was een gebrek aan scherpte in die bewuste zones, maar we moeten er gewoon blijven voor zorgen dat we de bal door de verdediging van de tegenstader krijgen en in de juiste zones brengen. We hebben wel spelers die kunnen afwerken.’

Ben je bezorgd om de grote afhankelijkheid van Harry Kane?

Southgate: ‘We moeten die last verdelen over meerdere schouders. We hebben spelers die geregeld scoren bij hun club en we moeten dat overdragen naar de interlands. Onze kapitein is een tospeler en zijn statistieken zijn inderdaad fenomenaal, maar elke sterke ploeg leunt op haar beste spelers. Frankrijk heeft matchen gehad dat het er niet aan te pas kwam en dan deed Mbappé opeens iets… Uiteindelijk bepaalt de kwaliteit van je beste spelers voor een groot stuk hoe succesvol je bent.’

Hoe tevreden was je dat er spelers verhuisd zijn naar het europese vasteland?

Southgate: ‘Het feit dat onze spelers bereid zijn om te reizen wil zeggen dat ze verschillende ervaringen gaan opdoen die hen completer maken als mens en daarom ook als voetballer. Wat betreft Jude Bellingham bijvoorbeeld: het model van Dortmund is erop gericht om spelers en vooral jongeren beter te maken, dus dat is zeker een goeie zaak.’

Hoe ben je erin geslaagd om zo’n eenheid te creëren in het engelse kamp?

Southgate: ‘We vinden dat het heel belangrijk is om een team te hebben met een collectieve mentaliteit. Dat wordt heel belangrijk op het WK. En deze groep heeft die mentaliteit bij uitstek. Ze scheppen een omgeving waarin het team op de eerste plaats komt, en dat zorgt ervoor dat we een goeie kans maken.’

Zullen de spelers over politieke en sociale thema’s spreken in Qatar?

Southgate: ‘De spelers maken een statement telkens ze over Qatar spreken. Ik heb met arbeiders ter plekke gesproken en de Engelse voetbalbond doe took een en ander. Ik weet ook dat Harry Kane met enkele andere aanvoerders gesproken heeft, want een gezamenlijk standpunt is belangrijk. Ze proberen iets te doen dat een verschil maakt, er is van alles gaande achter de schermen.’

