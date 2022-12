Geïnspireerd Argentinië naar finale na 3-0 tegen Kroatië

Argentinië is de eerste finalist op het WK voetbal in Qatar na een afgetekende 3-0 overwinning tegen Kroatië in de halve finales. Lionel Messi blonk dinsdagavond uit met een doelpunt en een assist.

Messi en co. gingen in het Lusail Iconic Stadium op zoek naar een finaleticket en eerherstel voor de 0-3 pandoering in de groepsfase van het WK van 2018 in Rusland, waardoor het toen de groepswinst aan de Kroaten moest laten.

Na ruim een halfuur spelen hinderde sluitstuk Dominik Livakovic de doorgebroken Julian Alvarez, waarop de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato de bal op de stip legde. Messi (34.), die de Duitser Lothar Matthäus evenaarde met meeste WK-matchen ooit (25), nam zijn verantwoordelijkheid en liet specialist Livakovic geen schijn van een kans met een kanonskogel in het dak van het doel. Met die goal kroonde hij zich tot Argentijns WK-topschutter aller tijden met 11 stuks. Niet veel later plaatste Alvarez (39.) de Albiceleste op rozen met een verdubbeling van de voorsprong.

Messi op wandel



In de tweede helft moest de verliezend WK-finalist van vier jaar geleden op zoek naar de aansluitingstreffer om opnieuw spanning in de partij te brengen. Zlatko Dalic voerde een dubbele wissel door en haalde in de 50e minuut ook Marcelo Brozovic naar de kant van Bruno Petkovic, de boeman van Brazilië in de kwartfinales.

Zo’n 20 minuten voor tijd toonde Messi nogmaals zijn klasse door op wandel te gaan in de Kroatische defensie en de bal panklaar te leggen voor Alvarez (69.), die zijn tweede doelpunt van de avond maar in doel te deponeren had en de eindstand op die manier bepaalde.

In de finale komt Argentinië regerend wereldkampioen Frankrijk of toernooirevelatie Marokko tegen. Zij bikkelen morgen/woensdag om het resterende ticket voor de finale.

‘Eerdere nederlaag heeft ons gesterkt’

Argentinië begon aan het WK met een verrassende 1-2 nederlaag tegen Saoedi-Arabië, maar staat nu wel in de finale. ‘Die eerste wedstrijd was een zware klap, maar we zijn er sterker uitgekomen’, vertelde Man van de Match Lionel Messi na de 3-0 winst tegen Kroatië.

‘Daarna zagen we ons verplicht vijf finales te spelen. Vijf keer liep het goed af. Hopelijk winnen we nu ook nog die zesde finale. Ik ben er alvast klaar voor. Ik voel me sterk en barst van het vertrouwen. We hebben een ongelooflijke groep. Ik ben blij dat ik er deel van mag uitmaken en het team kan helpen.’

‘Messi is heel belangrijk voor ons’, trapte bondscoach Lionel Scaloni een open deur in. ‘Met hem op het veld zijn we zoveel beter. Het is bijna niet uit te leggen. Ook als we zondag geen wereldkampioen worden, wat ik niet denk, blijft hij voor mij de beste speler aller tijden.’