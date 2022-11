Groep A voorgesteld: over een ex-Panda, zelfzekere Nederlanders en ‘Belgische’ Ecuadorianen

Het WK staat voor de deur en dus is het tijd voor een presentatie van alle landen. We beginnen logischerwijs met groep A.

QATAR

De trainer

Bij Qatar staat Félix Sánchez voor de dug-out. Een onbekende coach die het overgrote deel van zijn carrière in Qatar doorbracht. De Spanjaard coachte er verschillende nationale jeugdteams en werd in 2017 hoofdtrainer. Met Sánchez aan het roer schreef de Qatarese nationale ploeg geschiedenis. In 2019 won het zowaar de Asian Cup, een vierjaarlijks toernooi dat al sinds 1956 wordt georganiseerd. Het slikte tijdens het toernooi maar één doelpunt. In de finale versloeg het Japan met 3-1, een opmerkelijke prestatie.

De vedette

Akram Afif, die heel misschien een belletje doet rinkelen, is een van de sterren van de Qatarese ploeg. Hij speelde namelijk een 40-tal wedstrijden am Kehrweg, waar hij eerst een jaartje in de tweede klasse uitkwam voor Eupen en later nog een terugkwam voor een avontuur in 1A. Na een omweg bij Villarreal, waar hij niet veel aan de bak kwam, keerde hij terug naar Qatar. De 25-jarige linkerwinger rijgt er sindsdien de goals en assists aaneen.

De ambitie

Qatar is het kleine broertje in de groep, dat zich automatisch kwalificeerde omdat het gastland is. Zoals hierboven vermeld toonde het in het verleden wel dat het sterker uit de hoek kan komen dan je zou verwachten. Toch is de verwachting niet dat Qatar de knock-outfase zal overleven.

Cijfer: 10 miljard

Dat is de totale kostprijs van de acht WK-stadions. Er schoten zeven nieuwe arena’s uit de grond en eentje werd volledig hernieuwd. De gastarbeiders die daarbij omkwamen, zijn een serieuze smet op dit WK.

Akram Afif is een man die misschien een belletje doen rinkelen bij de Belgische voetbalfans. © GETTY

ECUADOR

De trainer

De 60-jarige Argentijn Gustavo Alfaro leidt Ecuador op het WK. De opvolger van Jordi Cruijff (zoon van) nam het roer over in 2020 en stond sindsdien al 29 keer voor de dug-out van de Ecuadorianen. Hij loodste zijn team naar een vierde plaats in de Zuid-Amerikaanse groep en dwong zo de rechtstreekse kwalificatie af. Ecuado eindige daarmee voor landen als Chili, Peru en Colombia. Voor hij bondscoach werd, was Alfaro trainer bij de Argentijnse topclub Boca Juniors.

De vedette

De grote man bij Ecuador speelt bij Fenerbahçe: Enner Valencia. De ondertussen 32-jarige spits maakte zo’n acht jaar geleden zijn debuut in de Premier League bij West Ham. Doorbreken kon hij er echter niet. met slechts 11 goals in 71 wedstrijden. Na een passage bij Everton en omzwervingen in Mexico vertoeft Valencia nu dus in Turkije, waar hij weer in goede vorm is. Hij is de vaste spits van de Ecaduorianen en ook hun meest trefzekere. Met 35 goals is de aanvaller met grote voorsprong de topschutter van de huidige selectie.

De ambitie

In principe het derde team in de groep met Qatar, Nederland en Senegal. Maar in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties toonde Ecuador toch enkele straffe stoten. Het won met 4-2 van Uruguay en met 6-1 van Colombia. Zeker niet afschrijven dus!

Cijfer: 2

Het aantal spelers in de selectie die al op Belgische velden rondliepen. Angelo Preciado, de rechtsachter van KRC Genk, en Moises Caicedo. Die laatste speelde vorig jaar nog op huurbasis bij Beerschot, maar werd dan door Brighton teruggeroepen.

Moises Caicedo maakt na een korte uitleenbeurt aan Beerschot nu het mooie weer bij Brighton. © GETTY

SENEGAL

De trainer

Aliou Cissé is volgens The New York Times een van beste Afrikaanse coaches van de nieuwe generatie. Die lofzang is terecht. Eerder dit jaar wist Senegal immers onder zijn hoede de Afrika Cup binnen te halen. Cissé is een moderne coach die tactiek combineert met het juist aanvoelen van zijn spelers. De Senegalese coach houdt ervan om zichzelf te zijn langs de lijn. Lees: je zal hem niet strak in het pak zien.

De vedette

Dé vedette van dit Senegal is zonder meer Sadio Mané, maar die viel op het laatste moment nog uit met een peesblessure. Dan is het maar uitkijken naar Kalidou Koulibaly, een oude bekende bij KRC Genk. Na acht seizoenen in het warme Napoli beleeft de Senegalese verdediger nu echter zijn Premier Leaguedroom. Net als andere FC Metzproducten als Rigobert Song, Robert Pirès, Emmanuel Adebayor, Miralem Pjanic en ook Sadio Mané is het kind van Senegalese immigranten van ver gekomen. En wil hij als aanvoerder het land van zijn ouders na het winnen van de Afrika Cup nóg een dierbare herinnering voor het leven schenken.

De ambitie

In de groepsfase zal Senegal waarschijnlijk strijden met Nederland om de koppositie. Als het ver wil geraken, probeert het die best te pakken. Dat het dit jaar al een toernooi gewonnen hebben, kan misschien wel in hun voordeel gaan spelen. Coach Cissé zal dat zeker gebruiken in zijn peptalks.

Cijfer: 3

Het is pas de derde keer dat Senegal deelneemt aan het WK. Enkel in Rusland in 2018 en in de editie gehost door Japan en Zuid-Korea in 2002 kon het zich plaatsen voor de eindronde. Het beste resultaat? De kwartfinale. In 2002 vlogen de Senegalezen er in die fase uit tegen Turkije.

Aliou Cisse, de grote architect van het huidige Senegal. © GETTY

NEDERLAND

De trainer

Wie anders dan Louis van Gaal kan Nederland nog eens een succes schenken op een internationaal toernooi? Na een lange periode van slechte resultaten, met op kop het missen van het WK in Rusland, moet de Amsterdammer de eer van de Nederlanders herstellen. Oranje heeft terug zelfvertrouwen dankzij Van Gaal en toonde dat onder andere tegen onze Rode Duivels. Ze willen dat nu ook omzetten in een goeie prestatie in Qatar. Of dat ook zal lukken, om het op z’n Van Gaals te zeggen, is another biscuit.

De vedette

Oranje beschikt niet meer over de weelde die het ooit wel had, maar bouwt stillaan weer aan een ploeg die kan schitteren. Een van de sleutelpionnen is Virgil van Dijk. De slimme verdediger van Liverpool, die als geen ander uit het duel kan spelen, is de ruggengraat van de Nederlandse defensie. Van Dijk groeide bij Liverpool uit tot een van de beste defensieve spelers van de Premier League en won er ook de Champions League. Het is nu aan hem om de deur achterin dicht te houden bij Oranje.

De ambitie

Nederlanders zijn van nature erg zelfverzekerd en al zeker als het op hún Oranje aankomt. In een poule met Ecuador, Qatar en Senegal is ook veel mogelijk, al zal iedereen in Nederland al veel verder dan de groepsfase kiijken. Bovendien bewees Van Gaal al ver te kunnen geraken in een toernooi: in 2014 eindigde hij derde met Nederland.

Cijfer: 42

Met zijn 42 goals voor Oranje zit de 28-jarige Memphis Depay nog maar 8 eenheden verwijderd van topschutter aller tijden Robin van Persie. Kan hij in Qatar aan de achterstand knabbelen?

Door Siemen Caveye en Stan De Feyter