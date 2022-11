Groep B voorgesteld: alle ogen op Kane, jonge wolven bij de VS en een Iraanse cultheld onder de lat

Het WK staat voor de deur en dus is het tijd voor een presentatie van alle landen. Vandaag: groep B, met Engeland, Wales, de VS en Iran.

Engeland

De trainer

Met een vierde plaats op het WK in Rusland en een tweede plaats op het EK behaalde Gareth Southgate mooie resultaten. Maar na een povere campagne in de Nations League waarin The Three Lions uit de A-groep tuimelden, stond hij toch even ter discussie. Debbie Hewitt, hoofd van de Engelse voetbalbond, heeft nog altijd vertrouwen in de coach: ‘Gareth toonde op en naast het veld dat hij de succesvolste coach is die we de afgelopen 55 jaar hebben aangesteld. Door zijn resultaten zijn de spelers weer trots als ze het shirt van Engeland dragen.’

De vedette

‘We speelden al een halve finale en een finale. Nu horen we opnieuw bij de favorieten voor de eindwinst.’ Dat de gemotiveerde Harry Kane de speerpunt is van de Engelse selectie is een evidentie. De spits van Tottenham staat met 50 doelpunten in 71 wedstrijden op de tweede plaats in de ranking van topscorer aller tijden voor Engeland. Als hij er nog drie weet te maken, steekt hij Wayne Rooney voorbij. Op het WK zal de ploeg van Gareth Southgate dan ook naar zijn kapitein kijken voor de doelpunten.

De ambitie

Sinds enkele jaren staat Engeland weer hoger aangeschreven als het op internationaal voetbal aankomt. De Engelsen zijn dan ook een van de favorieten, of toch zeker een outsider voor de titel. De groepsfase overleven mag geen probleem zijn, maar daarna wordt het toch iets lastiger. In de knock-outfase zit het in de tabelhelft – als alles verloopt zoals gedacht – van onder meer Argentinië, Frankrijk en Brazilië.

Cijfer: 0

Op het EK in 2021 verloor Engeland niet. Het haalde in de groepsfase zeven punten met winst tegen Kroatië en Tsjechië en een gelijkspel tegen Schotland. Verder won het van Duitsland, Oekraïne en Denemarken. De finale tegen Italië eindigde op een gelijkspel. De strafschoppen brachten uitsluitsel over de winnaar van het toernooi.

Hoeveel krediet heeft Southgate nog bij Engeland? © GETTY

Iran

De trainer

Iran trekt naar Qatar onder leiding van de Kroaat Dragan Skocic. Een man met een tamelijk onbeduidende voetbalcarrière die midden jaren 1990 naar Las Palmas en Compostella trok om daar te gaan voetballen. In volle Joegoslavische oorlog werd hij zo de eerste Kroatische voetballer die de eigen voetbalcompetitie verliet.

Ook als trainer kan hij geen schitterende adelbrieven voorleggen: Skocic passeerde in zijn 15-jarige carrière al bij negen clubs voor hij naar Iran trok. Hij behaalde soms wat successen in de Sloveense, Kroatische en Iraanse competitie maar bleef nergens langer dan twee seizoenen aan. Bij Iran verging het hem echter beter, met 25 op 30 kwalificeerde het land zich moeiteloos voor het WK.

De vedette

De ster van dit Iran is zonder twijfel Mehdi Taremi, spits van FC Porto. De Iranese aanvaller speelde tot zijn 25ste in Qatar en maakte daarna de overstap naar het Portugese Rio Ave. Zijn overstap werd een onverhoopt succes en een jaar later nam Porto hem over voor 10 miljoen euro. Bij de Draken is Taremi elk seizoen al een garantie op minimum 20 doelpunten geweest. Ook bij Iran is de 30-jarige aanvaller efficiënt, met 27 doelpunten en 13 assists in 60 interlands.

De ambitie

Iran raakte nog nooit voorbij de groepsfase van een WK en won zelfs nog maar twee wedstrijden in de competitie. Ook nu is de kans reëel dat het avontuur al na drie speeldagen stopt voor Iran. De groep mag dan wel niet aartsmoeilijk zijn, met Engeland als enige topfavoriet. Toch zullen de VS en Wales te duchten tegenstanders zijn voor een team dat vooral achterin weinig keuzemogelijkheden heeft.

Cijfer: 61

61 meter, zo ver kan de Iraanse doelman Alireza Beiranvand (ex-Antwerp) de bal gooien. Goed voor een plaatsje in het Guinness Book of Records. Benieuwd of dit unieke talent Iran kan helpen om snel tegen te prikken. Met een spits als Taremi zou dat weleens kunnen lukken.

Kan Alireza Beiranvand zich opnieuw laten zien in de tegenaanval bij Iran? © GETTY

Verenigde Staten

De trainer

Gregg Berhalter is een van de succesvolste bondscoaches ooit in de geschiedenis van het Amerikaans voetbal. Hij is sinds 2018 aan de slag en won 36 van zijn 54 wedstrijden. Niet slecht, zeker als je weet dat de man vóór zijn aanstelling nog geen noemenswaardige teams had gecoacht. Hij wist met de VS in 2021 ook al de CONCACAF Gold Cup te winnen. In de finale ging Mexico voor de bijl met 1-0.

De vedette

Christian Pulisic, de nog altijd maar 23-jarige ster van Chelsea, is de kapitein van dit team en zeker de bekendste speler, voor Weston Mckennie van Juventus, Sergiño Dest van FC Barcelona en Timothy Weah van Lille OSC. Pulisic was op jonge leeftijd al een smaakmaker bij Dortmund en verdiende zo zijn transfer naar Chelsea. De rechtsbuiten kan een actie maken en speelt goed in de combinatie. Hij is zeker niet traag en pikt geregeld een doelpuntje mee. Hij zal hét gevaar zijn voorin bij de Amerikanen.

De ambitie

De mannen van Gregg Berhalter maken zeker kans om de groepsfase te overleven, al is het maar omdat ze toch grotere namen in hun team hebben dan Wales en Iran. De laatste keer dat de VS erbij waren, in 2014, wisten ze in een groep met Duitsland, Portugal en Ghana ook door te stoten. Dat kunstje moeten ze kunnen overdoen.

Cijfer: 16

Het aantal doelpogingen dat doelman Tim Howard pareerde in de memorabele wedstrijd tegen de Rode Duivels in 2014 (2-1 voor België na verlengingen). In die achtste finale keepte hij een onwaarschijnlijk knappe wedstrijd. Het leidde tot de meme ‘things Tim Howard could save’.

Kan Pulisic boven zichzelf uitstijgen op het allergrootste podium? © GETTY

Wales

De trainer

De huidige bondscoach van Wales heet Rob Page. Hij nam in 2020 over van Ryan Giggs. Page deed dat in eerste instantie ad interim en nam dit jaar nog het stokje over van de maar zit er nu toch al meer dan twee jaar. Hij was zelf 41 keer international en speelde onder andere voor Cardiff en Sheffield United. Onder zijn leiding dwong Wales de WK-kwalificatie af nadat het de in finale van de barrages Oekraïne versloeg met 1-0. Het WK zal het tweede toernooi zijn voor Page, nadat hij eerder al coach was op het EK, waar hij met Wales strandde in de 1/8 finales.

De vedette

De ster van de Welshe selectie is en blijft nog altijd Gareth Bale. De man die ooit het transferrecord op zijn naam had, speelt nu bij Los Angeles FC. Zijn laatste jaren bij Real Madrid verliepen miserabel. Toch is al gebleken dat Bale zich wel altijd kan opladen voor wedstrijden in het shirt van zijn land. Ook al is de ploeg niet meer zo afhankelijk van hem, hij blijft de x-factor van Wales.

De ambitie

Engeland zal waarschijnlijk de groepswinst pakken, dus wordt het strijden voor plek twee. In die strijd lijkt de Verenigde Staten de grootste concurrent. Wie weet kan het zwarte beest van onze Rode Duivels nog eens verrassen zoals het in 2016 deed?

Cijfer: 23

Dat is het rugnummer van Rabbi Matondo bij Wales. Hij maakte vorig jaar het mooie weer bij Cercle Brugge en werd er de seizoensrevelatie. Met zijn snelheid liet hij menig defensie bibberen. Krijgt hij van coach Rob Page een kans?