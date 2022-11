Groep C voorgesteld: wat doen Mexico en Lewandowski tegen Argentinië?

Het WK staat voor de deur en dus is het tijd voor een presentatie van alle landen. Vandaag: groep C, met Argentinië, Mexico, Polen en Saudi-Arabië.

Argentinië

De trainer

Lionel Scaloni nam na het WK in Rusland over van Jorge Sampaoli. Initieel deed hij dat als caretaker tot iemand anders zijn plaats zou innemen, maar later besliste de Argentijnse voetbalbond dat hij mocht aanblijven. Scaloni speelde in verschillende Europese clubs waaronder Deportivo La Coruña, West Ham United en Lazio. Na zijn spelerscarrière werd hij de assistent van Sampaoli bij Sevilla en later ook bij de nationale ploeg. Onder zijn leiding won Argentinië in 2021 de Copa América nadat het in de finale rivaal Brazilië versloeg met 1-0.

De vedette

Lionel Messi gaat met Argentinië op zoek naar het laatste wat nog ontbreekt in zijn carrière: de wereldtitel. Messi, ondertussen al 35, wil nog één keer schitteren op het WK. Na de transfersoap van vorig jaar volgde een relatief matig seizoen bij PSG, waarin hij ‘slechts’ elf keer wist te scoren. Maar kijk: dit seizoen heeft hij dat aantal nu al overtroffen. De Vlo is terug!

De ambitie

Na het povere resultaat in 2018, toen Argentinië strandde in de 1/8 finales, moet La Albiceleste het dit keer beter kunnen doen. De selectie is op defensief vlak een stuk sterker geworden, met Lisandro Martínez en Cristian Romero als speerpunten. Groepswinst is eigenlijk een must in een groep met Saudi-Arabië, Mexico en Polen.

Cijfer: 113

In 2014 speelde Argentinië de finale op het WK tegen Duitsland. Het was pas diep in de verlengingen, meer bepaald in de 113de minuut, dat Mario Götze de Mannschaft de overwinning schonk. Delirium bij de Duitsers en een stevige kater voor Messi en co.

Lionel Scaloni heeft het volledige vertrouwen van de bond om het nationale team naar de wereldtitel te leiden. © GETTY

Saudi-Arabië

De trainer

De coach van de Saudi’s is Hervé Renard. Een onbekende naam voor velen, maar de man heeft toch al wat op zijn palmares staan. Hij won tweemaal de Afrika Cup, een keer met Zambia in 2012 en in 2015 met Ivoorkust. Die prestaties bezorgden hem ook telkens de prijs van Afrikaans Trainer van het Jaar. De Fransman plaatste zich in 2018 voor het WK in Rusland met Marokko, dat zo voor het eerst in twintig jaar naar een mondiale eindronde mocht. Renard bevestigde recent zijn ambitie om langer bondscoach te blijven bij Saudi-Arabië en verlengde zijn contract met vijf jaar.

De vedette

Als we de Saudische media mogen geloven wordt Salem Al-Dawsari een van de verrassingen in Qatar. De vleugelspeler maakt het mooie weer bij Al-Hilal, de kampioen van Saudi-Arabië en tevens winnaar van de Afrikaanse Champions League. Dat hij het afgelopen jaar een van de smaakmakers was, is ook de makers van het populaire voetbalspel FIFA 22 niet ontgaan. Het seizoen van Al-Dawsari werd bekroond met een ‘Team Of The Season’-upgrade: een verhoging van zijn statistieken op het einde van het seizoen omdat hij de beste speler was van de Saudische competitie.

De ambitie

Eerlijk is eerlijk, Saudi-Arabië maakt weinig kans in deze groep. De opgetelde marktwaarde van de selectie komt uit op ongeveer 32 miljoen, wat in de verste verte niet in de buurt komt van wat de andere teams in de groep waard zijn.

Cijfer: 3

Saudi-Arabië kon in zijn geschiedenis nog maar drie wedstrijden winnen op de eindronde van een WK. In 1994 klopte het Marokko en… België, in 2018 versloeg het Egypte in de groepsfase met 2-1.

Salem Al-Dawsari is dé man om in de gaten te houden bij Saudi-Arabië. © GETTY

Mexico

De trainer

De Argentijn Gerardo Martino krijgt het vertrouwen van de Mexicaanse voetbalbond. ‘We kennen zijn visie en capaciteiten, hij moet ons gaan leiden in Qatar’, klonk het op de vooravond van de loting al. Het was lang niet zeker dat de ex-coach van Barcelona zou aanblijven bij Mexico. Er kwam namelijk felle kritiek na de kwalificatiecampagne op het niveau van het spel en de resultaten. El Tri behaalde de tweede plaats in zijn kwalificatiegroep, maar morste wel met de punten. Iets wat niet zal mogen gebeuren op het WK.

De vedette

Nadat hij eerder dit jaar een operatie onderging aan zijn schouder, werd Hirving ‘Chucky’ Lozano uit de selectie gelaten voor de vriendschappelijke interlands deze zomer. De vinnige winger van Napoli voelde zich nog niet klaar en wilde geen risico nemen met het oog op zijn seizoen bij Napoli en natuurlijk het WK.

De ambitie

Als het op alle spelers een beroep kan doen, is Mexico een kanshebber voor de tweede plek in de groep. In 2018 verraste het nog vriend en vijand toen het doorstootte in de groepsfase ten koste van Duitsland en Zuid-Korea. Een nieuw Mexicaanse feestje ligt zeker binnen de mogelijkheden.

Cijfer: 8

Het is al de achtste opeenvolgende keer dat Mexico deelneemt aan de eindfase van het WK. Daar komt er in 2026 nog eentje bij, aangezien het automatisch geplaatst is als een van de gastlanden.

Kan Lozano Mexico opnieuw ver leiden op het WK? © GETTY

Polen

De trainer

Czesław Michniewicz is sinds begin dit jaar de bondscoach van Polen. Daarvoor was hij coach bij Legia Warschau, waar hij zijn ontslag kreeg na povere resultaten in de competitie. Onder zijn leiding won Polen in de play-off-finale van de kwalificaties voor het WK met 1-0 van Zweden. In de Nations League zinderde vooral de 6-1-nederlaag tegen de Rode Duivels lang na.

De vedette

Robert Lewandowski versierde afgelopen zomer op zijn 33ste een mooie transfer naar Barcelona. Na acht seizoenen bij Bayern München verliet hij Duitsland voor de Spaanse zon. Ook in Catalonië gaat hij vrolijk verder op zijn elan.

Robert Lewandowski torst het gewicht van een hele natie op zijn schouders. © GETTY

De ambitie

Tweede worden in de groep lijkt het hoogst haalbare voor Polen. Daarbij zal het vooral moeten afrekenen met Mexico. Afgaand op het verleden, heeft Polen niet de beste papieren. Sinds de eeuwwisseling kon het zich maar voor drie van de zes WK’s plaatsen, maar haalde het nooit de knock-outfase.

Cijfer: 7

In 2017 stond Polen op een 7de plaats op de FIFA-wereldranglijst. Zijn hoogste ranking ooit nadat het de kwartfinales haalde op EURO 2016.